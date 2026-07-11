Η Αλ Χιλάλ πιέζει για να ολοκληρώσει μία από μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού και να κάνει δικό της τον Ραφίνια, με τον παίκτη, ωστόσο, να επιθυμεί να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ-Χιλάλ δεν έχει εγκαταλείψει ακόμη την περίπτωση του Ραφίνια και μάλιστα δηλώνει αποφασισμένη να τον αποκτήσει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, η επιθυμία του Βραζιλιάνου, προς το παρόν, είναι να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα και την επόμενη σεζόν, αν και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Από τη μεριά τους, οι Καταλανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να εγκρίνουν την πώληση του διεθνή επιθετικού, παρά την υπογραφή του Άντονι Γκόρντον, αλλά και την επικείμενη άφιξη του Καρίμ Αντεγιέμι, για τον οποίον δαπανήθηκαν περίπου 25 εκατομμύρια.

«Όσον αφορά τον Ραφίνια, υπάρχει ένας σύλλογος που έχει εμμονή μαζί του: η Αλ Χιλάλ. Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας θέλει να φέρει τον Ραφίνια στη Σαουδική Αραβία, αλλά προς το παρόν, η επιθυμία του παίκτη είναι να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Αυτή τη στιγμή, ο Ραφίνια είναι πλήρως συγκεντρωμένος στην Μπάρτσα».

«Η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί αργότερα το καλοκαίρι και αν κάποια μέρα ο Ραφίνια αποφασίσει να ανοίξει την πόρτα για μια μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία, θα το κάνει γνωστό. Αλλά σήμερα, η προτεραιότητά του παραμένει η Μπαρτσελόνα», τόνισε ο Ρομάνο στην διαδικτυακή του εκπομπή.

🗣️ Fabrizio Romano : « Concernant Raphinha, il y a un club qui est obsédé par lui : Al Hilal. Le club saoudien veut faire venir Raphinha en Arabie saoudite, mais pour le moment, le souhait du joueur est de rester au FC Barcelone.



Actuellement, Raphinha est pleinement concentré… — Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) July 10, 2026

Οι πρωταθλητές Ισπανίας θεωρούν τον 29χρονο εξτρέμ ως αναπόσπαστο μέρος των σχεδίων τους και, παρά τα προβλήματα τραυματισμών του την περασμένη σεζόν, ο Χάνσι Φλικ τον εμπιστεύεται πολύ και τον θεωρεί ως έναν από τους εξέχοντες ηγέτες της ομάδας.