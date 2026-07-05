Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Ντένζελ Ντάμφρις.

Την... κλοπή του καλοκαιριού (προς ώρας) ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) η Ρεάλ Μαδρίτης, γνωστοποιώντας την απόκτηση του Ντένζελ Ντάμφρις από την Ίντερ.

Η «βασίλισσα» έβγαλε από τα ταμεία της το...ελάχιστο ποσό των 20 εκατ. ευρώ που υπήρχε ως ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του Ολλανδού φουλ-μπακ με τους «νερατζούρι» και τον έντυσε στα λευκά μέχρι το 2030.

Το deal μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είχε κλείσει από τις αρχές Ιουνίου, ωστόσο αναμενόταν ο ποδοσφαιριστής να τελειώσει τις υποχρεώσεις του με τους Οράνιε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αγωνίστηκε και στα 4 παιχνίδια, μοιράζοντας μάλιστα τρεις ασίστ.

Πλέον ο 30χρονος μετακομίζει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετά από μια πενταετία στην Ίντερ, όπου πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ σε 207 συμμετοχές μέτρησε 27 γκολ και 28 ασίστ.