Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Ντάμφρις για τέσσερα χρόνια!
Την... κλοπή του καλοκαιριού (προς ώρας) ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) η Ρεάλ Μαδρίτης, γνωστοποιώντας την απόκτηση του Ντένζελ Ντάμφρις από την Ίντερ.
Η «βασίλισσα» έβγαλε από τα ταμεία της το...ελάχιστο ποσό των 20 εκατ. ευρώ που υπήρχε ως ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του Ολλανδού φουλ-μπακ με τους «νερατζούρι» και τον έντυσε στα λευκά μέχρι το 2030.
Το deal μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είχε κλείσει από τις αρχές Ιουνίου, ωστόσο αναμενόταν ο ποδοσφαιριστής να τελειώσει τις υποχρεώσεις του με τους Οράνιε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αγωνίστηκε και στα 4 παιχνίδια, μοιράζοντας μάλιστα τρεις ασίστ.
Δείτε ΕπίσηςΡεάλ Μαδρίτης: Δικός της ο Ντάμφρις με 20 εκατ. ευρώ
Πλέον ο 30χρονος μετακομίζει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετά από μια πενταετία στην Ίντερ, όπου πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ σε 207 συμμετοχές μέτρησε 27 γκολ και 28 ασίστ.
Comunicado Oficial: Dumfries.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.