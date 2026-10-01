Η UEFA ανοίγει ξανά έρευνα για την υπόθεση Νεγκρέιρα που βαραίνει τη Μπαρτσελόνα, ύστερα από καταγγελία κι έγραφα 50 χιλιάδων σελίδων που κατέθεσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Φουντώνει ξανά η υπόθεση Νεγκρέιρα στην Ισπανία! Εδώ και χρόνια οι ισπανικές Αρχές ερευνούν τη Μπαρτσελόνα για ύποπτες πληρωμές ύψους 8,4 εκατομμυρίων την περίοδο 2001-2018 προς τον πρώην αντιπρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα, με τις έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα ωστόσο, η Μπαρτσελόνα έχει ένα νέο μέτωπο να αντιμετωπίσει. Η UEFA άλλωστε ενημέρωσε πως αποφάσισε να ανοίξει ξανά φάκελο για τη λεγόμενη υπόθεση Νεγκρέιρα, έπειτα από έναν σημαντικό αριθμό εγγράφων που έφτασαν στα χέρια της από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «AS» παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες και αποκαλύπτει πως η καταγγελία των Μαδριλένων συνοδεύτηκε από έγγραφα 50 χιλιάδων σελίδων, οι οποίες φέρεται να εμπεριέχουν στοιχεία και καταθέσεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

«Η UEFA επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει από τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαντικό αριθμό εγγράφων σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για τη Μπαρτσελόνα στην υπόθεση που αφορά τον Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (η λεγόμενη ''υπόθεση Νεγκρέιρα'').

Οι Επιθεωρητές Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA έχουν επίσης λάβει αυτά τα νέα έγγραφα, τα οποία θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της εν εξελίξει εξέτασης της υπόθεσης» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η υπόθεση Νεγκρέιρα βέβαια δεν ήταν μέχρι πρότινος άγνωστη στα γραφεία της Νιόν.

Πίσω στο 2023 άλλωστε, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση ως μια από τις σοβαρότερες που είχε αντικρίσει στο ποδόσφαιρο: «Δεν μπορώ να σχολιάσω άμεσα το θέμα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή υπάρχει μια ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή που είναι αρμόδια για την υπόθεση. Δεύτερον, επειδή δεν έχω ασχοληθεί λεπτομερώς με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ωστόσο, μπορώ να πω κάτι. Έχω εξετάσει την υπόθεση και η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Τόσο σοβαρή, μάλιστα, που κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις στο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ.

Σε επίπεδο ισπανικού πρωταθλήματος, βεβαίως, το ζήτημα έχει παραγραφεί και δεν μπορεί να έχει αγωνιστικές συνέπειες. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες σε επίπεδο της ισπανικής εισαγγελίας. Όσον αφορά όμως την UEFA, τίποτα δεν έχει παραγραφεί» είχε τονίσει πίσω στον Απρίλιο του 2023.