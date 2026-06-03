Ρεάλ Μαδρίτης: Δικός της ο Ντάμφρις με 20 εκατ. ευρώ
Το πρώτο της καλοκαιρινό «χτύπημα» ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού σύμφωνα με το τελευταίο update του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ήρθε σε συμφωνία με τον Ντένζελ Ντάμφρις.
Τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/6) ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε πως οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια έτσι ώστε να συνεργαστούν και πλέον η «βασίλισσα» καλείται να πληρώσει τη ρήτρα των 20 εκατ. ευρώ στην Ίντερ για να τον ντύσει στα λευκά.
Ο Ολλανδός δεξιός μπακ είναι από τους πλέον αναντικατάστατους παίκτες των «νερατζούρι» τα τελευταία πέντε χρόνια, έχοντας πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ σε 207 συμμετοχές μετράει 27 γκολ και 28 ασίστ.
Πλέον, στα 30 του μετακομίζει στη Μαδρίτη και το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» προκειμένου να πλαισιώσει τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.
🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.
Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh
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