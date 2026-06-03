Ρεάλ Μαδρίτης: Δικός της ο Ντάμφρις με 20 εκατ. ευρώ

Ρεάλ Μαδρίτης: Δικός της ο Ντάμφρις με 20 εκατ. ευρώ

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Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να θεωρείται ο Ντένζελ Ντάμφρις, καθώς η «βασίλισσα» συμφώνησε με τον παίκτη και πληρώνει τη ρήτρα του στην Ίντερ.

Το πρώτο της καλοκαιρινό «χτύπημα» ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού σύμφωνα με το τελευταίο update του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ήρθε σε συμφωνία με τον Ντένζελ Ντάμφρις.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/6) ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε πως οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια έτσι ώστε να συνεργαστούν και πλέον η «βασίλισσα» καλείται να πληρώσει τη ρήτρα των 20 εκατ. ευρώ στην Ίντερ για να τον ντύσει στα λευκά.

Ο Ολλανδός δεξιός μπακ είναι από τους πλέον αναντικατάστατους παίκτες των «νερατζούρι» τα τελευταία πέντε χρόνια, έχοντας πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ σε 207 συμμετοχές μετράει 27 γκολ και 28 ασίστ.

 

Πλέον, στα 30 του μετακομίζει στη Μαδρίτη και το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» προκειμένου να πλαισιώσει τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

     

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