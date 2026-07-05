Ο Νταγιότ Ουπαμεκανό απάντησε δημόσια για το εάν ο Μάικλ Ολίσε πρόκειται να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι.

Το όνειρο του Φλορεντίνο Πέρεθ να πάρει στη Ρεάλ Μαδρίτης ένα από τα πιο hot ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίριου αυτή τη στιγμή, ολοένα και γίνεται... απατηλό.

Ο λόγος φυσικά για τον Μάικλ Ολίσε, τον σταρ της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γαλλίας που μετά την καταπλητική σε συλλογικό επίπεδο σεζόν με τους Βαυαρούς, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τους Τρικολόρ.

Ο νεαρός εξτρέμ αποτελεί το «μήλον της έριδος» για τον Πέρεθ, ωστόσο η γερμανική ομάδα έχει καταστήσει σαφές πως ο παίκτης δεν είναι προς πώληση. Πλέον όμως υπάρχει update και από έναν συμπαίκτη του Ολίσε, τον Νταγιότ Ουπαμεκανό.

Σε δηλώσεις του, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός είπε γελώντας πως ο Ολίσε θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στο Μόναχο, βάζοντας τέλος (;) στο καλοκαιρινό σίριαλ.