Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ ετοιμάζει μυθική πρόταση για Ολίσε
Τι και αν οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου ξεκαθάρισαν σε εκείνους της Ρεάλ Μαδρίτης πως ο Μάικλ Ολίσε δεν είναι προς πώληση;! Ο Φλορεντίνο Πέρεθ το έχει πάρει προσωπικά και θέλει πάσει θυσία να ντύσει στα λευκά τον Γάλλο σταρ αυτό το καλοκαίρι.
Ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» έχει ήδη προσφέρει στον Ζοσέ Μουρίνιο τους Ιμπραϊμα Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα και Μαρκ Κουκουρέγια, ενώ σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί και ο Ντένζελ Ντάμφρις. Όμως, ο πρόεδρος των «Μερένγκχες» θέλει να κάνει και ένα δυνατό deal.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, ο Πέρεθ προτίθεται να προσφέρει στους Βαυαρούς περί τα 190 εκατ. ευρώ, συν ακόμη 33 σε μορφή μπόνους, θέλοντας έτσι να «σπάσει» τη μεταγραφή ρεκόρ του Νεϊμάρ, από την Μπαρτσελόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2017, που κόστισε 222 εκατ. ευρώ.
🔥 Florentino prepara una oferta escandalosa por Michael Olise— Diario SPORT (@sport) June 30, 2026
💸 No renuncia a su fichaje, está dispuesto a pagar al Bayern de Múnich 190 millones de euros más 33 en objetivos y batir así el récord del PSG por Neymarhttps://t.co/8muCZfKrZO
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