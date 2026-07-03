Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η Ρεάλ Μαδρίτης αρνήθηκε κατηγορηματικά πως κάνει προσπάθειες απόκτησης του Έντσο Φερνάντες.

«Φρένο» στα αρκετά (είναι η αλήθεια) δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη συνδέουν έντονα με τον Έντσο Φερνάντες, έβαλε με επίσημη ανακοίνωσή της η Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «Λος Μπλάνκος» θέλησαν με τον πιο τυπικό και επίσημο τρόπο να αρνηθούν κάθε επαφή τους με τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, τονίζοντας παράλληλα τον σεβασμό τους τόσο προς τον ίδιο τον Αργεντίνο και την καριέρα του, όσο και προς το λονδρέζικο κλαμπ.

Στην ανακοίνωσή της η Ρεάλ χαρακτηρίζει ως «αβάσιμες εικασίες» τα όσα γράφονται τον τελευταίο καιρό και παράλληλα εξηγεί πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση να υπογράψει τον 25χρονο χαφ. Πάντως ο ατζέντης του, Χαβιέρ Παστόρε, σε πρόσφατες δηλώσεις ανέφερε πως προσπαθεί να βρει νέα ομάδα στον πελάτη του, κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα παραμείνει στους «μπλε».

Η ανακοίνωση:

Υπό το φως των ρεπορτάζ και των δηλώσεων που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με φερόμενο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον παίκτη Έντσο Φερνάντες, ο σύλλογος επιθυμεί να δηλώσει ότι δεν έχει καταβάλει καμία προσπάθεια, άμεση ή έμμεση, για να υπογράψει τον προαναφερθέντα παίκτη και, ομοίως, δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τον απόλυτο σεβασμό της προς τον Έντσο Φερνάντες, έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή του οποίου η καριέρα και η ποιότητα είναι ευρέως γνωστές, καθώς και προς την Τσέλσι, έναν σύλλογο με τον οποίο διατηρεί μια εξαιρετική θεσμική σχέση.

Ακριβώς λόγω του σεβασμού που αξίζει μια οντότητα όπως η Τσέλσι και λόγω των αρχών της θεσμικής αφοσίωσης που ανέκαθεν διέπουν τις ενέργειες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο σύλλογος θεωρεί απαραίτητο να αρνηθεί κατηγορηματικά εικασίες που είναι αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, παρά τη σαφήνεια των γεγονότων και την έλλειψη οποιασδήποτε δράσης εκ μέρους του συλλόγου, συνεχίζουν να διαδίδονται πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που συμβάλλουν μόνο στη δημιουργία σύγχυσης μεταξύ των οπαδών και στην άσκοπη βλάβη των εμπλεκομένων οντοτήτων και ατόμων.