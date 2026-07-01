Ο Αντρέας Κρίστενσεν που ακούστηκε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα έως το 2028.

Ένα από τα ονόματα που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα στο μεταγραφικό... τραπέζι του Παναθηναϊκού, ήταν εκείνο του Αντρέας Κρίστενσεν.

Ο Δανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα φέρεται να είχε κρούση από τους πράσινους, ωστόσο πιθανότατα τα όσα άκουσε δεν τον «έψησαν» να μετακομίσει στη χώρα μας. Παράλληλα και παρά τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν, ο Χάνσι Φλικ του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Γερμανός τεχνικός μίλησε με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό και εν τέλει τον έπεισε να συνεχίσει να φοράει τα «μπλαουγκράνα», με την Μπάρτσα να ανακοινώνει επίσημα την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2028.

Σημειώνεται επίσης πως βάσει των όσων αναφέρουν οι Ισπανοί, ο Δανός στόπερ δέχθηκε «γερή» μείωση μισθού, κοντά στο 50%!