Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, ο Αντρέας Κρίστενσεν θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του.

Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τουλάχιστον δυο ακόμη σεζόν ο Αντρέας Κρίστενσεν, που το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Ο Δανός κεντρικός αμυντικός των «μπλαουγκράνα» που έχασε μεγάλο μέρος της φετινής σεζόν λόγω τραυματισμού, λαμβάνει της εμπιστοσύνης του Χάνσι Φλικ και θα παραμείνει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ισπανίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, παρά τις προτάσεις που είχε στα χέρια του, ο έμπειρος στόπερ αποφάσισε να ανανεώσει για δυο χρόνια τη συνεργασία του με τους Καταλανούς.

Όπως σημειώνει το έγκριτο ισπανικό μέσο, ο Κρίστενσεν νιώθει άνετα τόσο στον σύλλογο όσο και στην πόλη της Βαρκελώνης, ενώ σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε ο Φλικ που παρά την απουσία του (σσ Κρίστενσεν), τον στηρίζει και τον θεωρεί σημαντικό μέλος του ρόστερ.

Τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, ο υψηλόσωμος αμυντικός είχε 18 συμμετοχές και ένα γκολ.