Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με την Χαλ για την απόκτηση του νεαρού διεθνή με τα κλιμάκια της Αλβανίας χαφ, Αϊντόν Σέχου, σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον.

Ο Παναθηναϊκός πέρα από τις μεταγραφές που κάνει για την αναβάθμιση του ρόστερ του Τζέικομπ Νίστρουπ, είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια προσθήκη - επένδυση για το μέλλον. Ο λόγος για τον Αϊντόν Σέχου.

Όπως μετέδωσαν στην Αγγλία και προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Πράσινοι κλείνουν τον 19χρονο Αλβανό χαφ, όμως η διαφορά σε σχέση με τα όσα προέρχονται από το Νησί είναι στο οικονομικό σκέλος.

Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για deal της τάξης των 2,6 εκατ. λιρών, όμως στην πραγματικότητα το πόσο αγοράς του από τους Βρετανούς θα είναι λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με προοπτική για το μέλλον, ο οποίος δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα του Τριφυλλιού, καθώς θα παραχωρηθεί δανεικός μετά την επικείμενη απόκτησή του.

Ο Σέχου είναι επιτελικός μέσος, με ευχέρεια να παίξει και πιο πίσω στα χαφ. Είναι 10 φορές διεθνής με την U21 της Αλβανίας και από το 2024 ανήκει στη Χαλ.