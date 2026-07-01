Αϊντόν Σέχου: Παναθηναϊκός - Κλείνει τον νεαρό χαφ, με προοπτική για το μέλλον
Ο Παναθηναϊκός πέρα από τις μεταγραφές που κάνει για την αναβάθμιση του ρόστερ του Τζέικομπ Νίστρουπ, είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια προσθήκη - επένδυση για το μέλλον. Ο λόγος για τον Αϊντόν Σέχου.
Όπως μετέδωσαν στην Αγγλία και προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Πράσινοι κλείνουν τον 19χρονο Αλβανό χαφ, όμως η διαφορά σε σχέση με τα όσα προέρχονται από το Νησί είναι στο οικονομικό σκέλος.
Hull City youngster, Aidon Shehu is set to join Panathinaikos for £2.6m.June 30, 2026
Hull City had offered a new contract to the impressive 19 year old earlier this month.
The Albanian youth international joined Hull City from Southend United in 2024.
🗣 @HDMHullCity #HCAFC #paofc #pao https://t.co/HH0GV9YuRi pic.twitter.com/ZWkcT2ttoo
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για deal της τάξης των 2,6 εκατ. λιρών, όμως στην πραγματικότητα το πόσο αγοράς του από τους Βρετανούς θα είναι λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με προοπτική για το μέλλον, ο οποίος δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα του Τριφυλλιού, καθώς θα παραχωρηθεί δανεικός μετά την επικείμενη απόκτησή του.
Ο Σέχου είναι επιτελικός μέσος, με ευχέρεια να παίξει και πιο πίσω στα χαφ. Είναι 10 φορές διεθνής με την U21 της Αλβανίας και από το 2024 ανήκει στη Χαλ.
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