Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε μία μονοετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Γερμανό αμυντικό, Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε, με ανακοινωσή, της ότι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο και θα παραμείνει με τους «μερένχες», μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Με το προηγούμενο συμβόλαιο του να λήγει στα τέλη Ιουνίου, ο Γερμανός διεθνής σε πλήρη αρμονία με τις ανάγκες της ομάδας, αποφάσισε να επεκτείνει την παραμονή του στη Μαδρίτη για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 33χρονος οπισθοφύλακας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μέλος της ομάδας της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της Ρεάλ την επόμενη σεζόν, μετά και από την αποχώρηση του Νταβίντ Αλάμπα, αλλά και τον μακροχρόνιο τραυματισμό του Έντερ Μιλιτάο.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αντόνιο Ρούντιγκερ συμφώνησαν να επεκτείνουν το συμβόλαιο του παίκτη μας, δεσμεύοντάς τον με την ομάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027», αναφέρει η ανακοίνωση της Ρεάλ.

Για την ιστορία, όπως αποκάλυψε πρόσφατα και ο Τιμπό Κουρτουά, η στρατηγική της «βασίλισσας» είναι να ανανεώνει για ένα μόνο χρόνο τη συνεργασία της με ποδοσφαιριστές που είναι άνω των τριάντα ετών.