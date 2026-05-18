Κάτοικος Μαδρίτης αναμένεται να παραμείνει ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, καθώς φέρεται να τα βρήκε με τη Ρεάλ για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Στη Μαδρίτη θα παραμείνει ο Αντόνιο Ρούντιγκερ! Σύμφωνα άλλωστε με την «AS», ο Γερμανός τελικά αποδέχθηκε την πρόταση της Ρεάλ για ανανέωση έως το καλοκαίρι του 2027 και θα βρίσκεται στην ισπανική πρωτεύουσα για ακόμη έναν χρόνο.

Αν και ο έμπειρος αμυντικός πίεζε μέχρι την τελευταία στιγμή για διετές συμβόλαιο, τελικά αποδέχθηκε τους όρους και τη φιλοσοφία των Μερένγκες, οι οποίοι δεν προσφέρουν συμβόλαια μακράς διάρκειας σε ποδοσφαιριστές άνω των 30 ετών.

Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν και τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας τους να απέχει μόλις ένα μήνα μακριά, ο Ρούντιγκερ φαίνεται πως αποφάσισε να.... ενδώσει στο φινάλε και να παρατείνει την παρουσία του στη Μαδρίτη για ακόμα ένα έτος.

Όπερ σημαίνει πως τη νέα σεζόν θα αποτελέσει σίγουρα μέλος της αμυντικής γραμμής μαζί με τους Ντιν Χάουσεν και Έντερ Μιλιτάο, οι οποίοι υπολογίζονται κανονικά για την επόμενη περίοδο. Κάτι που δεν ισχύει πάντως για τον τέταρτο στην ιεραρχία στόπερ, Ραούλ Ασένθιο, ο οποίος μπορεί να πωληθεί το καλοκαίρι εφόσον καταφτάσει η κατάλληλη πρόταση.

Θυμίζουμε πως η Ρεάλ απέκτησε ως ελεύθερο τον Ρούντιγκερ πίσω στο καλοκαίρι του 2022, με τον Γερμανό να μετράει ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο κι ένα Champions League με τη φανέλα των Μερένγκες.

