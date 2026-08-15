Η La Liga κάνει σέντρα για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027 και το Gazzetta παρουσιάζει τα νέα δεδομένα στην μάχη του πρωταθλητή, αλλά και τις ιστορικές επιστροφές από τη δεύτερη κατηγορία.

Η La Liga κάνει σέντρα ξανά! Αφού το Μουντιάλ πέρασε, οι διακοπές τελείωσαν και οι αστέρες μαζεύτηκαν ξανά για την προετοιμασία, η μπάλα θα κυλήσει και πάλι στο χόρτο στα ισπανικά γήπεδα. Ένας νέος γύρος για τα σκήπτρα της La Liga ξεκινάει ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, οι οποίες ξεκινούν τη μάχη τους από διαφορετική αφετηρία.

Οι Καταλανοί ψάχνουν να διευρύνουν την κυριαρχία τους επί εποχής Χάνσι Φλικ, τη στιγμή που στη Μαδρίτη έφεραν πίσω τον Ζοσέ Μουρίνιο για να δαμάσει τα αποδυτήρια και να οδηγήσει ξανά τη Ρεάλ στην κορυφή. Το Gazzetta επιχειρεί μια πρώτη ματιά στη νέα εκδοχή της La Liga και τη μάχη για τον επόμενο πρωταθλητή, ενώ στέκεται και στις ιστορικές επιστροφές από τη δεύτερη κατηγορία που προσφέρουν μια νότα νοσταλγίας στο πρωτάθλημα.

Η Μπάρτσα, τα σκήπτρα της La Liga και τα 54 γκολ που αγνοούνται!

Εφόσον ο Χάνσι Φλικ παραμένει στον πάγκο, στη Μπαρσελόνα μπορούν να εκφράζουν μια σιγουριά και μια αισιοδοξία για τη νέα σεζόν. Από τη στιγμή άλλωστε που ο Γερμανός κατέφτασε στη Βαρκελώνη, οι Μπλαουγκράνα παραμένουν στον ισπανικό θρόνο τα τελευταία δυο χρόνια και φέτος έχουν βάλει πλώρη για το 3/3. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν και ορισμένες ανορθογραφίες. Οι Καταλανοί άλλωστε μπορεί να βρίσκονται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι, όμως την ίδια ώρα έχουν σοβαρό πρόβλημα στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έφυγε, ο Ράσφορντ επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Φεράν Τόρες βρίσκεται καθ΄οδόν για την Παρί Σεν Ζερμέν και συνολικά η Μπαρτσελόνα χάνει τα 54 γκολ που σημείωσαν συνολικά οι τρεις τους την περσινή περίοδο. Τα δημοσιεύματα από την Ισπανία τονίζουν πως στη Βαρκελώνη σκοπεύουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για να αποκτήσουν τον Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο, όμως η άκαμπτη στάση των Κολτσονέρος ενδεχομένως να τους αναγκάσει να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές.

Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Μαδρίτη με νέα αποστολή

Στην αντίπερα όχθη, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται για ακόμα μια σεζόν σε φάση ανοικοδόμησης. Η ηρεμία της εποχής Κάρλο Αντσελότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν και μετά τα περσινά τερτίπια στα αποδυτήρια, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσισε να δώσει τα κλειδιά σε ένα «θηριοδαμαστή». Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην ισπανική πρωτεύουσα μετά από 13 χρόνια με μια νέα αποστολή: Να σπάσει για ακόμα μια φορά την κυριαρχία της Μπαρτσελόνα και να αποδείξει σε όλους πως παραμένει στην ελίτ!

Οι Μερένγκες παράλληλα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δραστήριοι στη μεταγραφική αγορά και προχώρησαν σε μια σειρά από κινήσεις για να εξοπλίσουν με τα κατάλληλα εργαλεία τον Πορτογάλο, φέρνοντας στη Μαδρίτη, τους Ντάμφρις, Κουκουρέγια, Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντιομαντέ και Κάρλος Έσπι, σε κινήσεις που ξεπέρασαν σε κόστος τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο προβληματισμός ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει για τη μεσαία γραμμή και η απώλεια του Ρόδρι μπορεί να της στοιχίσει....

Το δράμα με Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Όσο πάντως ο Ντιέγκο Σιμεόνε παραμένει στη La Liga, το δίπολο των Ρεάλ και Μπαρτσελόνα πάντα θα απειλείται από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Κολτσονέρος μπορεί να προέρχονται από μια απογοητευτική χρονιά όπου περιορίστηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας, αλλά φέτος ψάχνουν το step up για να κάνουν ξανά πρωταθλητισμό. Σε αντίθεση με τη συμπολίτισσα Ρεάλ, η Ατλέτικο έριξε το βάρος στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και προχώρησε στις προσθήκες των Κανγκ-Ιν-Λι και Μόρτεν Χιούλμαντ από Παρί και Σπόρτινγκ αντίστοιχα για το συνολικό κόστος των 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα στο αριστερό φτερό της άμυνας προστέθηκε ο πολύπειρος Αλεχάνδρο Γκριμάλδο από τη Μπάγερν Λεβερκούζεν, όμως προς το παρόν υπάρχουν ακόμα ορισμένες αμφιβολίες ως προς την πληρότητα του ρόστερ. Ο Χουλιάν Άλβαρες άλλωστε πιέζει με κάθε τρόπο για να φύγει από τη Μαδρίτη με προορισμό τη Μπαρτσελόνα, αλλά η διοίκηση των Ροχιμπλάνκος δεν του ανοίγει την πόρτα. Και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, το δράμα στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης θα μπορούσε να κρατήσει μέχρι και την τελευταία ημέρα των μεταγραφών...

Η Ντεπορτίβο και οι μεγάλες επιστροφές

Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται μονάχα στις κορυφές της La Liga. Το 2026 άλλωστε πρόκειται για τη χρονιά των μεγάλων επιστροφών στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Ρασίνγκ Σανταντέρ, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και Μάλαγα κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο ανόδου και να καλλωπίσουν το πρωτάθλημα με τις παρουσίες τους, οι οποίες είχαν λείψει για χρόνια από τη La Liga. Πιο αισθητή απουσία φυσικά ήταν εκείνη της ιστορικής Ντεπορτίβο, η οποία βολόδερνε στις χαμηλότερες κατηγορίες και τελικά επέστρεψε εκεί που ανήκει ύστερα από οκτώ χρόνια.

Διάστημα που πήρε και στη Μάλαγα να γυρίσει πίσω στα σαλόνια της La Liga, όμως την μεγαλύτερη υπομονή έκανε με διαφορά η Ρασίνγκ. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου ήταν πίσω στο 2012, αλλά φέτος ήταν η ώρα της μεγάλης επιστροφής. Η ομάδα από το Σανταντέρ τερμάτισε πρώτη και καλύτερη στη La Liga 2, έδειξε τα δόντια της ενόψει της νέας σεζόν και φέτος ετοιμάζεται να φέρει εις πέρας ακόμα μια αποστολή με την παραμονή της στην κατηγορία.