Η πρώτη πρόβλεψη του Football Meets Data για τον νικητή της φετινής (2026-2027) La Liga που κάνει πρώτη σέντρα απόψε (15/8).

Η ισπανική La Liga κάνει πρώτη σέντρα για τη σεζόν 2026-2027 απόψε (15/8), με την απουσία ωστόσο των μεγάλων ονομάτων, των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης που θα παίξουν το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Το φετινό πρωτάθλημα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού από τη μια οι Καταλανοί θέλουν με τον Χάνσι Φλικ στον πάγκο να κάνουν το ''three-peat'', ενώ στην αντίπερα όχθη οι Μαδριλένοι έφεραν ξανά τον Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

Φυσικά, και η Ατλέτι του Τσόλο Σιμεόνε μπαίνει στην κουβέντα για τον τίτλο, ωστόσο σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες.

Η γνωστή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και πιθανοτήτων έδωσε την πρώτη της πρόβλεψη για τον φετινό νικητή, δίνοντας προβάδισμα στην Μπάρτσα, που προβλέπεται να τερματίσει στην κορυφή με 82.4 (Χ)πόντους, έναντι 78.9 της Ρεάλ.

Την τετράδα πρόκειται να συμπληρώσουν Ατλέτικο (66.3β.) και Βιγιαρεάλ (59.5β.), ενώ Σεβίλλη (43β.), Έλτσε (43β.) και Ντεπορτίβο Λα Κουρούνια (42.4β). είναι πιθανό να αποχαιρετήσουν την κατηγορία.

Όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης, οι «μπλαουγκράνα» έχουν 53.3%, η «βασίλισσα» 34.9% και οι «ροχιμπλάνκος» 6%, με το υπόλοιπο ποσοστό να μοιράζεται και σε άλλους συλλόγους όπως η Βιγιαρεάλ, η Μπέτις και η Βαλένθια.

Η πιθανή κατάταξη:

Μπαρτσελόνα 82.4β.* Ρεάλ Μαδρίτης 78.9β. Ατλέτικο Μαδρίτης 66.3β. Βιγιαρεάλ 59.5β. Μπέτις 56.6β. Βαλένθια 54.1β. Ράγιο Βαγιεκάνο 53.7β. Θέλτα 53β. Ρεάλ Σοσιεδάδ 50.3β. Αθλέτικ Μπιλμπάο 50.1β. Αλαβές 47.3β. Χετάφε 47.2β. Οσασούνα 47β. Λεβάντε 46.5β. Μάλαγα 43.7β. Εσπανιόλ 43.3β. Σανταντέρ 43.1β. Σεβίλλη 43β. Έλτσε 43β. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 42.4β.

*Χ-Points