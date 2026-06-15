Η Ρεάλ Μαδρίτης επισημοποίησε την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα μέχρι το 2032.

Ρεάλ και Τσέλσι τα βρήκαν για τον Μαρκ Κουκουρέγια, με τον Ισπανό οπισθοφύλακα να γίνεται μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης. Ο 27χρονος μπακ, όπως έκανε γνωστό η ομάδα του Φλορεντίνο Πέρεθ, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα έξι χρόνια με τους Μερένγκες και αναμένεται να παρουσιαστεί από τον σύλλογο άμεσα.

Ο Κουκουρέγια είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με τη Ρεάλ, παρά το ότι είχε θέσει αρχικά ως προτεραιότητα το να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα όπου έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα. Οι Καταλανοί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, επομένως η πιθανότητα της επιστροφής του απομακρύνθηκε.

Αυτό έκανε πολύ εύκολο το έργο της Βασίλισσας που έκλεισε για συνολικά 60 εκατ. συν τα μπόνους τον Ισπανό αμυντικό, ο οποίος είχε φέτος 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι. Ο ίδιος μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Ζοζέ Μουρίνιο, που τον ήθελε διακαώς για το αριστερό άκρο της άμυνας.