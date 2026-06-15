Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μαρκ Κουκουρέγια περίμενε την πρόταση της Μπαρτσελόνα, προτού υπογράψει τελικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει δυναμικά σε αυτή την offseason, κάνοντας ένα ντεμαράζ μεταγραφών, με την πιο πρόσφατη να είναι εκείνη του Μαρκ Κουκουρέγια από την Τσέλσι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «COPE» πάντως, ο ακραίος αμυντικός των «μπλε» έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στην επιστροφή του στη Μπαρτσελόνα, προτού τελικά συμφωνήσει να μετακομίσει στο «Μπερναμπέου».

Δυστυχώς όμως, μια ενδεχόμενη επιστροφή στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε αποδείχθηκε εντελώς μη ρεαλιστική λόγω των συνεχιζόμενων, εξαιρετικά περιοριστικών οικονομικών δυσκολιών των Καταλανών.

Κατά συνέπεια, οι «μερένχες» κατάφεραν να εξασφάλισαν άνετα τον απόφοιτο των ακαδημιών της «La Masia», αντί 55 εκατομμυρίων ευρώ συν επιπλέον 5 εκατομμύρια σε μπόνους επίτευξης στόχων.