Σύμφωνα με την AS και τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Μπερνάρντο Σίλβα βρίσκεται μια... ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Γίνεται κάτοικος Μαδρίτης ο Μπερνάρντο Σίλβα! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και την AS, ο 31χρονος Πορτογάλος θα φορέσει τα λευκά της Ρεάλ και θα ενσωματωθεί στο ρόστερ του Ζοσέ Μουρίνιο.

Πιο συγκεκριμένα η συμφωνία θα είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και θα υπάρχει και πιθανή οψιόν για επέκταση. Μάλιστα ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι «πάγωσε» τις διαπραγματεύσεις με Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα, που φάνταζαν ως επικρατέστεροι προορισμοί για τον παίκτη.

Έτσι, μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία στους Citizens, ο Ίβηρας ετοιμάζει... βαλίτσες για νέες περιπέτειες. Για τη Ρεάλ, μετά τις προσθήκες των Κονατέ και Ντάμφρις, ο πολύπειρος επιθετικός μέσος αποτελεί την τρίτη προσθήκη της Βασίλισσας, η οποία ανακοίνωσε (11/06) με κάθε επισημότητα τον Special One για την επόμενη τριετία.