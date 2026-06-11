Μπερνάρντο Σίλβα: Ένα... βήμα πριν τη Ρεάλ ο Πορτογάλος
Γίνεται κάτοικος Μαδρίτης ο Μπερνάρντο Σίλβα! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και την AS, ο 31χρονος Πορτογάλος θα φορέσει τα λευκά της Ρεάλ και θα ενσωματωθεί στο ρόστερ του Ζοσέ Μουρίνιο.
Πιο συγκεκριμένα η συμφωνία θα είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και θα υπάρχει και πιθανή οψιόν για επέκταση. Μάλιστα ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι «πάγωσε» τις διαπραγματεύσεις με Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα, που φάνταζαν ως επικρατέστεροι προορισμοί για τον παίκτη.
Έτσι, μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία στους Citizens, ο Ίβηρας ετοιμάζει... βαλίτσες για νέες περιπέτειες. Για τη Ρεάλ, μετά τις προσθήκες των Κονατέ και Ντάμφρις, ο πολύπειρος επιθετικός μέσος αποτελεί την τρίτη προσθήκη της Βασίλισσας, η οποία ανακοίνωσε (11/06) με κάθε επισημότητα τον Special One για την επόμενη τριετία.
🚨💣 BREAKING: Bernardo Silva to Real Madrid, deal set to be sealed as revealed earlier… HERE WE GO, SOON. 🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026
Agreement at final stages after official proposal valid until June 2028 plus potential option.
Bernardo Silva, ready to join Real Madrid. pic.twitter.com/vm7QzwHARb
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