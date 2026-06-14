Μεταγραφών συνέχεια στη Ρεάλ, η οποία μετά τους Ντάμφρις, Κονατέ και Μπερνάρντο Σίλβα, κατέληξε σε συμφωνία με την Τσέλσι και για την απόκτηση του Κουκουρέγια!

Δεν σταματούν οι μεταγραφές στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πάει για... ολικό lifting στην αμυντική γραμμή. Οι Μαδριλένοι έχουν καταλήξει πως η οπισθοφυλακή αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα την περσινή σεζόν και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να ενισχυθούν στα μετόπισθεν.

Αφού έκλεισαν τους Ιμπραΐμα Κονατέ και Ντένζελ Ντάμφρις, οι Μερένγκες έδωσαν βαρύτητα στο αριστερό φτερό της άμυνας. Κι από τη στιγμή που ο Γιόσκο Γκβάρντιολ πιθανότατα θα ανανεώσει σύντομα με την Μάντσεστερ Σίτι, τελικά προχώρησαν στην περίπτωση του Μαρκ Κουκουρέγια!

Όπως αποκαλύπτει ο καθόλα έγκυρος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ κατέληξε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ για ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο από την πλευρά του να έχει πει ήδη το «ναι» στη Βασίλισσα.

Τις προηγούμενες εβδομάδες ο Κουκουρέγια είχε παρουσιαστεί ως μήλο της Έριδος για Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι κινήθηκαν αστραπιαία για να αποσπάσουν την υπογραφή του μετά από σχετική εισήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Κάπως έτσι δείχνουν να έχουν κλειδώσει την τέταρτη μεταγραφική προσθήκη τους, αφού εκτός από τους Κονατέ και Ντάμφρις πριν από μερικές ημέρες κατέληξαν και σε συμφωνία με τον Μπερνάρντο Σίλβα που μένει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι στα τέλη Ιουνίου.