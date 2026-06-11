Η πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο αλλάζει τις προτεραιότητες της Ρεάλ, η οποία πλέον κινείται για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα μετά από εισήγηση του Πορτογάλου.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται για την επόμενη σεζόν, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει μεγάλο λόγο στις αποφάσεις των Μερένγκες. Αφού εισέπραξαν ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι» από την Ατλέτικο σε πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες, οι Μαδριλένοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην ενίσχυση της μεσαίας και αμυντικής γραμμής.

Στην άμυνα ένας εκ των Γκβάρντιολ και Καλαφιόρι φαίνεται πως θα αποτελέσει τον κύριο στόχο, ενώ για τον άξονα η Ρεάλ μπαίνει δυναμικά στη μάχη για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα. Σύμφωνα με την «AS», η πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ αλλάζει τις δυναμικές σχετικά με το μέλλον του Πορτογάλου μέσου, ο οποίος είναι ελεύθερος να αποφασίσει για το μέλλον του μετά το Μουντιάλ.

Μέχρι τώρα Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν οι δυο ομάδες που έδιναν μάχη για την υπογραφή του, όμως ο Μουρίνιο εισηγήθηκε με τη σειρά του την μετακόμισή του στη Μαδρίτη λόγω της εμπειρίας και της τεχνικής του κατάρτισης.

Από την πλευρά του ο πρώην μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε δηλώσει προ ημερών πως θα καταλήξει στην ομάδα που θα επιδείξει τον μεγαλύτερο ζήλο για να τον αποκτήσει, με την οριστική απόφαση να αναμένεται για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.