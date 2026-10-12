Ο Βινίσιους Τζούνιορ φέρεται να χώρισε με τη σύντροφό του, Βιρτζίνια Φονσέκα, και οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγυρίζουν.

Το όνομα του Βινίσιους Τζούνιορ βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο του ισπανικού (και όχι μόνο) Τύπου, δυστυχώς όμως όχι για καλούς αγωνιστικούς λόγους, αλλά για μια ακόμη αποβολή του.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ (1-0, 10/10) καθώς... τράβηξε τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα πρωτού σκοράρει προσωρινά, εκνευρίζοντας με αυτή του την ενέργεια τον κόσμο της Βασίλισσας. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες γίνεται viral και ένα άλλο βίντεο, όπου ο 26χρονος σπρώχνει έναν εργαζόμενο του VAR, καθώς αποχωρεί για τα αποδυτήρια.

Όλα αυτά λογικά έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της Ρεάλ, που όμως πήρε μάλλον με καλό μάτι την είδηση του διαφαινόμενου χωρισμού του Βίνι με τη σύντροφό του, Βιρτζίνια Φονσέκα. Τα ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρουν πως οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και οι φίλαθλοι των Μερένγκχες έχουν στήσει... πάρτι στα social media, με σχόλια του τύπου «Τώρα θα επιστρέψει στο prime του» να ξεχωρίζουν.