Ο Γκβάρντιολ αποτελεί προτεραιότητα για τον Ζοσέ Μουρίνιο στην οικοδόμηση της άμυνας της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την AS.

Ο Μουρίνιο θέλει τον Γκβάρντιολ στη Ρεάλ Μαδρίτης! Σύμφωνα με της AS ο 24χρονος Κροάτης αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, είναι η προτεραιότητα του Special One για την ανασταλτική γραμμή που θέλει να χτίσει στους Λος Μπλάνκος.

Ο παίκτης των Πολιτών δεσμεύεται μέχρι το 2028 με τη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, η οποία ήδη του έχει κάνει πρόταση επέκτασης του συμβολαίου του, καθώς έχει μακροπρόθεσμο πλάνο για την αξιοποίησή του.

Οι Μαδριλένοι μετά τις συμφωνίες με Κονατέ και Ντάμφρις συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τη στελέχωση της άμυνας τους για την ερχόμενη σεζόν και ο ύψους 1,85 αθλητής απασχολεί εδώ και αρκετές χρονιές τον σύλλογο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Από την πλευρά του ο Γιόσκο Γκβάρντιολ ζήτησε χρόνο να σκεφτεί τις προτάσεις των Σίτι και Ρεάλ, ούτως ώστε να πάρει την τελική του απόφαση. Σε περίπτωση που το πλάνο με τον παίκτη των Citizens δεν προχωρήσει, τότε η AS αναφέρει πως η Βασίλισσα θα στραφεί στον Καλαφιόρι της Άρσεναλ.