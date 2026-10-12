Βινίσιους: Μετά το τράβηγμα μαλλιών, ο Βινίσιους έσπρωξε εργαζόμενο του VAR (vid)!
Σε νέες περιπέτειες φαίνεται πως θα μπλέξει ο Βινίσιους Τζούνιορ, μετά τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ το βράδυ του Σαββάτου (10/10).
Οι Μερένγκχες επικράτησαν με 1-0 χάρη σε γκολ του Ντιομαντέ και έμειναν στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, ωστόσο έχασαν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, που αποβλήθηκε στο 74ο λεπτό για... τράβηγμα μαλλιών του Νέιθαν Σαλίμπα, πρωτού σημειωθεί προσωρινά το 2-0.
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Πλέον, ο Βίνι κινδυνεύει με σοβαρή τιμωρία, που πρόκειται να τον θέσει εκτός Clasico (25/10), ωστόσο η πειθαρχική επιτροπή της La Liga μάλλον θα έχει έξτρα δουλειά, αφού ένα νέο βίντεο γίνεται viral στα social media, με τον Βραζιλιάνο να κάνει ακόμη μια, κατά τα φαινόμενα, απερίσκεπτη και ανάρμοστη ενέργεια.
Συγκεκριμένα, την ώρα που κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο 26χρονος winger πιάστηκε να σπρώχνει έναν εργαζόμενο του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο οποίος καθόταν δίπλα στην οθόνη του VAR. Ο εν λόγω κύριως, βάσει των ισπανικών μέσων, είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της οθόνης του VAR και του συστήματος ήχου για τον διαιτητή. Ο ρόλος του είναι καθαρά τεχνικής υποστήριξης, επομένως δεν παρεμβαίνει στις αποφάσεις του αγώνα ούτε αλληλεπιδρά με τις ομάδες.
Με τα παραπάνω δεδομένα, δεν αποκλείεται η τιμωρία του άσου της Βασίλισσας να είναι ακόμη πιο αυστηρή.
El CTA también revisará este empujón de Vinicius a un trabajador tras la expulsión. Es el técnico de campo, responsable de garantizar que la pantalla del VAR y el sistema de audio funcionen correctamente para el árbitro. Su función es estrictamente de soporte tecnológico, por lo que no interviene en las decisiones del partido ni puede interactuar con los equipos. Pero se llevó un empujón. Yo estas actitudes no las entenderé nunca...— Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) October 11, 2026
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