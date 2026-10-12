Βινίσιους: Μετά το τράβηγμα μαλλιών, ο Βινίσιους έσπρωξε εργαζόμενο του VAR (vid)!

Βινίσιους: Μετά το τράβηγμα μαλλιών, ο Βινίσιους έσπρωξε εργαζόμενο του VAR (vid)!

Βινίσιους: Μετά το τράβηγμα μαλλιών, ο Βινίσιους έσπρωξε εργαζόμενο του VAR (vid)!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο με τον Βινίσιους Τζούνιορ να σπρώχνει εργαζόμενο του VAR, μετά την αποβολή του κόντρα στη Βιγιαρεάλ για τράβηγμα μαλλιών του Σαλίμπα.

Σε νέες περιπέτειες φαίνεται πως θα μπλέξει ο Βινίσιους Τζούνιορ, μετά τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ το βράδυ του Σαββάτου (10/10).

Οι Μερένγκχες επικράτησαν με 1-0 χάρη σε γκολ του Ντιομαντέ και έμειναν στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, ωστόσο έχασαν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, που αποβλήθηκε στο 74ο λεπτό για... τράβηγμα μαλλιών του Νέιθαν Σαλίμπα, πρωτού σημειωθεί προσωρινά το 2-0.

Δείτε Επίσης

Βινίσιους: Προκαλεί μέσω Instagram - «Τι συμμορία!»
image

Πλέον, ο Βίνι κινδυνεύει με σοβαρή τιμωρία, που πρόκειται να τον θέσει εκτός Clasico (25/10), ωστόσο η πειθαρχική επιτροπή της La Liga μάλλον θα έχει έξτρα δουλειά, αφού ένα νέο βίντεο γίνεται viral στα social media, με τον Βραζιλιάνο να κάνει ακόμη μια, κατά τα φαινόμενα, απερίσκεπτη και ανάρμοστη ενέργεια.

 

Συγκεκριμένα, την ώρα που κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο 26χρονος winger πιάστηκε να σπρώχνει έναν εργαζόμενο του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο οποίος καθόταν δίπλα στην οθόνη του VAR. Ο εν λόγω κύριως, βάσει των ισπανικών μέσων, είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της οθόνης του VAR και του συστήματος ήχου για τον διαιτητή. Ο ρόλος του είναι καθαρά τεχνικής υποστήριξης, επομένως δεν παρεμβαίνει στις αποφάσεις του αγώνα ούτε αλληλεπιδρά με τις ομάδες.

Με τα παραπάνω δεδομένα, δεν αποκλείεται η τιμωρία του άσου της Βασίλισσας να είναι ακόμη πιο αυστηρή.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα