Στη δημοσιότητα βγήκαν οι συνομιλίες διαιτητή και VAR από τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ για την αποβολή του Βινίσιους.

Πρωταγωνιστής σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό έγινε το Σάββατο (10/10) ο Βινίσιους, που από εκεί που πανηγύριζε για γκολ που σημείωσε για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στη Βιγιαρεάλ, κατέληξε να αποβληθεί και να δει το τέρμα που σημείωσε να ακυρώνεται επειδή τράβηξε την κοτσίδα του Σαλιμπά στο ξεκίνημα της φάσης!

Μία ημέρα μετά, βγήκαν στη δημοσιότητα και οι συνομιλίες του διαιτητή, Ισίδρο Ντίαθ Ντε Μέρα, με τους συναδέλφους του στο VAR, Αλεχάνδρο Μουνίθ Ρούιθ και Χουάν Λουίς Πουλίδο Σαντάνα, οι οποίοι τον ώθησαν να δει τη φάση, έχοντας εντοπίσει την παράβαση του Βραζιλιάνου.

«Ισίδρο, σε συμβουλεύω να εξετάσεις τη φάση, προκειμένου να διαπιστώσεις αν υπήρξε βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της επίθεσης που οδήγησε στο γκολ», αναφέρθηκε από το VAR, με τους VARίστες να του λένε εν συνεχεία πως «από όσα μπορούμε να δούμε, ο Βινίσιους τραβάει τα μαλλιά ενός παίκτη της Βιγιαρεάλ. Το περιστατικό εντάσσεται στην ίδια φάση της επίθεσης που οδήγησε στο γκολ».



Ο Ντίαθ Ντε Μέρα ζήτησε να δει περισσότερα πλάνα, λέγοντας «δείξτε μου ένα γενικό πλάνο. Θέλω να δω πού ολοκληρώνεται η επιθετική φάση και πώς εξελίσσεται το ίδιο το περιστατικό». «Αυτό είναι περιστατικό για κόκκινη κάρτα», ακούστηκε από το VAR, με τον Ντε Μέρα να λέει αμέσως μετά ότι «από την πλευρά μου, θα συνεχίσω τον αγώνα καταλογίζοντας φάουλ και δείχνοντας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή με το Νο 7 της γηπεδούχου ομάδας. Σύμφωνοι;» για να λάβει την απάντηση «σύμφωνοι», αποβάλλοντας εν συνεχεία τον Βίνι.

