Ρεάλ Μαδρίτης: Η Ατλέτικο απέρριψε 150 εκατομμύρια για τον Άλβαρες
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε τάξει πως αν εκλεγεί ξανά πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, θα κατέθετε την Τρίτη (9/6) πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για σταρ που δεν αγωνιζόταν στην Premier League.
Και μπορεί να είχε κυκλοφορήσει έντονη φημολογία ότι ο παίκτης ήταν ο Μάικλ Ολίσε, εντούτοις φαίνεται πως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, με τους Μερένγκες να ενημερώνουν πως κατέθεσαν την εν λόγω πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χουλιάν Άλβαρες, εντούτοις οι Ροχιμπλάνκος την απέρριψαν!
«Κατόπιν εξέτασης, η Ατλέτικο ευχαρίστησε τη Ρεάλ για την πρόταση, στο πλαίσιο της καλής σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, και την απέρριψε, παραπέμποντας στη ρήτρα του ποδοσφαιριστή», ανέφεραν οι Μπλάνκος, με τη ρήτρα του Αργεντίνου να είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό απαγορευτικό ακόμα και για τη Βασίλισσα... Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ρελάνς από πλευράς Πέρεθ για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, με το καλοκαίρι να προβλέπεται καυτό για τους Μαδριλένους.
¡El galáctico de los 150 millones es Julián Álvarez!
El Real Madrid ha hecho oficial que ha realizado una oferta de 150 millones de euros por el jugador del Atlético, que ha sido rechazadahttps://t.co/Tr6B527wFu— MARCA (@marca) June 9, 2026
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