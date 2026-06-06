Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δήλωσε πως ο Μάικλ Ολίσε θα είναι η «βόμβα» των 150 εκατομμυρίων ευρώ, που θα επιχειρήσει να πυροδοτήσει εάν εκλεγεί.

Μάικλ Ολίσε ο «εκλεκτός» διά στόματος Φλορεντίνο Πέρεθ! Τον 24χρονο Γάλλο αστέρα της Μπάγερν Μονάχου θα επιχειρήσει να φέρει στη Μαδρίτη εάν εκλεγεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέρεθ αποκάλυψε πως θα κάνει προσφορά 150 εκατ. ευρώ για την αγορά του παίκτη από τους Βαυαρούς την ερχόμενη Τρίτη. Η προεκλογική μάχη ανάμεσα σε Ρικέλμε και Φλορεντίνο Πέρεθ έχει κλιμακωθεί και οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, θα λύσουν τις... διαφορές τους την Κυριακή (07/06).

Αμφότεροι επιδιώκουν να δελεάσουν τους υποστηρικτές του συλλόγου τόσο για την εκλογή τους όσο και για την επιστροφή των Λος Μπλάνκος στην κορυφή, ύστερα από δύο αποτυχημένες σεζόν.

Ο Πέρεθ από την πλευρά του έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και ο Ολίσε αποτελεί διακαή πόθο του. Ο Γάλλος διεθνής της Μπάγερν είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και είχε μια καταπληκτική σεζόν σε Γερμανία και Ευρώπη. Η γερμανική ομάδα σε πρόσφατη αναφορά της στον παίκτη είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο πώλησής του σε οποιαδήποτε ομάδα, οπότε η στάση της μετά τη διαφαινόμενη προσφορά της Βασίλισσας, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ολίσε είχε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ομάδας του Μονάχου. Πέτυχε 22 γκολ και μοίρασε 31 ασίστ, σε μια ασύλληπτη χρονιά. Πλέον ετοιμάζεται για το επικείμενο Μουντιάλ στα γήπεδα της άλλης πλευρά του Ατλαντικού με τους Τρικολόρ.