Περίπου δεκαέξι χρόνια μετά το πρώτο του ταξίδι στο Champions League με τον Μαρσέλο, ο Ζοζέ Μουρίνιο βρέθηκε στο ίδιο αεροπλάνο με τον γιο του Βραζιλιάνου, Ένζο Άλβες, μία απίθανη σύμπτωση που ξύπνησε αναμνήσεις.

Ο γιος διαδέχθηκε τον πατέρα και ο Μουρίνιο είναι ακόμα... εκεί. Ο Πορτογάλος τεχνικός επέστρεψε μετά από 13χρονια στη Ρεάλ Μαδρίτης και μία απίστευτη σύμπτωση συνέβη.

Ο Μουρίνιο ταξίδευε με προορισμό την Ιταλία, καθώς η ομάδα του αντιμετωπίζει αύριο (14/10) την Ρόμα για τη League Phase του Champions League, μαζί με τον Ένζο Άλβες, τον γιο του Μαρσέλο.

Ο 17χρονος επιθετικός είναι ένα από τα ταλέντα της ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης και βασικό μέλος της πρώτης ομάδας Νέων, η οποία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ρόμα στο Youth League. Αξίζει να αναφέρουμε πως στις ευρωπαϊκές μετακινήσεις, η ομάδα Νέων ταξιδεύει μαζί με την πρώτη ομάδα, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία και στους παίκτες, αλλά και στον Μουρίνιο, να ζήσουν μία εμπειρία ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές.

Ωστόσο, θα μεταφερθούμε κάποια χρόνια πίσω, καθώς η ιστορία γυρίζει στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, όταν ο Μουρίνιο πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στο Champions League ως προπονητής της Ρεάλ, με τον Μαρσέλο να βρίσκεται στην αποστολή. Οι Μαδριλένοι αντιμετώπισαν τότε την Οσέρ στη Γαλλία, επικρατώντας με 1-0 χάρη σε τέρμα του Άνχελ Ντι Μαρία, με τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ να ξεκινά στη βασική ενδεκάδα.

Τότε ο Ένζο ήταν μόλις ενός έτους και ο Μουρίνιο τον γνώριζε, καθώς τον έβλεπε να τρέχει και να μεγαλώνει στο προπονητικό κέντρο στο Βαλντεμπέμπας.