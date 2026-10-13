H Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Ρόμα για το Chamnpions League και ο Μουρίνιο βρήκε την ευκαιρία στη συνέντευξη Τύπου, να ρίξει τα βέλη του για τις διαιτητικές αποφάσεις στην Ισπανία.

Η νυν ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζει την πρώην, Ρόμα, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα (14/10), ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχασε την ευκαιρία και σχολίασε τα όσα συμβαίνουν με τη διαιτησία στη La Liga, και κυρίως στο παιχνίδι της Ρεάλ απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

«Δεν έχω τίποτα να πω. Είναι ένας αγώνας Champions League. Θα πω μόνο ένα πράγμα: Σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε το πρώτο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ. Δείτε το και θα μιλήσουμε το Σάββατο», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Αν με ρωτάτε αν οι παίκτες μου παίζουν με αναστολές στη La Liga, είναι για κάποιο λόγο. Εμπιστεύομαι όλους τους διαιτητές πριν από τον αγώνα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα. Αυτό που βρίσκω περίεργο είναι ότι, όταν οι διαιτητές ανακοινώνονται 24 ώρες πριν από τον αγώνα, είναι γνωστοί μόνο τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Βλέπω ότι η κριτική δεν είναι πολύ άμεση για πράγματα που είναι αρκετά σαφή.

Εναντίον της Βιγιαρεάλ, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εξαιρετική δουλειά. Βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Είχαμε πολλές επιλογές στην επίθεση για να αλλάξουμε, αλλά ένιωσα ότι ήταν καλύτερο να αλλάξουμε τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Φέντε θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Αυτή τη φορά τα πήγε καλά, αν και όχι πάντα. Υπάρχει μόνο ένας Φέντε. Είναι απλώς μια κατάσταση που προκύπτει επειδή έχουμε δύο πολύ καλούς ακραίους μπακ».

Σχετικά με τη Ρόμα, ο Μουρίνιο ανέφερε: «Δεν θα έπρεπε να είμαι εγώ αυτός που θα το έλεγε. Η Ίντερ και η Ρόμα είναι οι δύο ισχυρότερες ομάδες στην Ιταλία. Είναι καλές αναμνήσεις για μένα. Τις έχω δει και τις δύο να παίζουν και είναι οι πιο δυνατές. Είμαι έτοιμος για την επιστροφή. Η Ρόμα και εγώ θέλουμε να κερδίσουμε. οι παλιές αγάπες ξεθωριάζουν.

Είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι. Αν μπορώ να ξεχάσω πού βρίσκομαι και απλώς να διηγηθώ τι συνέβη, είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι. Δουλεύω πάνω σε αυτό. Η πραγματική πίεση της Ρόμα δεν είναι ακόμα εκεί. Νομίζω ότι αυτό θα έρθει αργότερα. Ίσως τα ξαναπούμε. Κερδίζω τους ανθρώπους με το να είμαι ο εαυτός μου, βάζοντας τα συμφέροντα του συλλόγου πάνω από τα δικά μου. Γι’ αυτό οι άνθρωποι συνδέονται μαζί μου. Κερδίσαμε την Περιφέρεια, παίξαμε στον τελικό του Europa League. Μου έχουν φερθεί πολύ καλά σε πολλές ομάδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί».