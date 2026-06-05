Με δηλώσεις του, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεσμεύτηκε να δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης παίκτη που δεν αγωνίζεται στην Premier League.

Οι εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζουν, με Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε να εντείνουν τον προεκλογικό τους αγώνα, ο οποίος περιλαμβάνει υποσχέσεις για μεγάλες μεταγραφές σε περίπτωση νίκης στις κάλπες.

Μιλώντας στην εκπομπή Horizonte λοιπόν, ο Πέρεθ έριξε... βόμβα, καθώς αποκάλυψε πως αν εκλεγεί ξανά, θα προχωρήσει την Τρίτη (9/6) σε πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν αγωνίζεται στην Premier League!

Ο εμβληματικός παράγοντας εξήγησε πως δεν πρόκειται για κάποιον εκ των Χάαλαντ, Ντοκού ή Ολίσε, με το μυαλό πολλών να πηγαίνει αναμενόμενα στην δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, όπου βρίσκει κανείς παίκτες όπως ο Κβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ, ο Νέβες και ο Βιτίνια.

Παράλληλα, ο Πέρεθ επιβεβαίωσε πως οι μεταγραφές των Κονατέ και Ντάμφρις είναι κλεισμένες και απομένει απλά η νίκη του στις εκλογές για να ολοκληρωθούν, κάτι που ισχύει και για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο. Σημειώνεται, τέλος, ότι αν πράγματι γίνει deal 150... χαρτιών, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στην ιστορία των Μερένγκες, το ρεκόρ των οποίων είναι τα 127 για Μπέλιγχαμ.