Πλήρης επιβεβαίωση του Gazzetta για τον Ουνάι Λόπεθ, καθώς ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την μεταγραφή του από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον Ολυμπιακό.

Δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «elgoldigital», αναφέρει πως ο Ουνάι Λόπεθ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό, ενώ απόμενουν μόνο τα τυπικά, προτού ανακοινωθεί και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta, όπου σας ενημέρωσε πως οι Πειραιώτες είχαν «κλειδώσει» την περίπτωση του Βάσκου χαφ.

Ο 30χρόνος μέσος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών του διακοπών, για να ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας για την επόμενη σεζόν.

«Ο 30χρονος μέσος έχει δώσει την έγκρισή του στην προσφορά του ελληνικού συλλόγου. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις ο παίκτης ολοκληρώσει τις διακοπές του», σημειώνει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ.

Μάλιστα, την περίπτωση του Λόπεθ εξέταζε και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία εν τέλει αποφάσισε να μην προχωρήσει και να εξοικονομήσει τα χρήματα που θα δαπανούσε από τη μεταγραφή αυτή για την ενίσχυση κάποιας άλλης θέσης και έτσι ο παίκτης θα έρθει στον Ολυμπιακό.

«Η υπογραφή του Λόπεθ ως ελεύθερου παίκτη εξετάστηκε σοβαρά. Η αθλητική διοίκηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο τελικά απέρριψε την προσφορά. Οι λόγοι δεν έχουν αποκαλυφθεί, αν και πηγές της αγοράς υποδηλώνουν ότι σχετίζονται με την κατανομή πόρων για άλλες θέσεις προτεραιότητας», προσθέτει το ρεπορτάζ από την Ιβηρική χώρα.

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