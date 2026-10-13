RMC Sport: «Κανονικά στο ματς με τη Μαρσέιγ οι οπαδοί του Ολυμπιακού»

Δημοσίευμα του RMC Sport αναφέρει πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στη Μασσαλία.

Για ανατροπή στο θέμα της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας ματς με τη Μαρσέιγ για το Europa League κάνει λόγο το RMC Sport, το οποίο αναφέρει ότι οι φίλοι των Ερυθρόλευκων θα μπορέσουν εντέλει να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για τον αγώνα της Πέμπτης (15/10)!

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, έγινε γνωστό ότι η νομαρχία Μπους-ντι-Ρον άναψε κόκκινο στη μετακίνηση σχεδόν 3.500 φιλάθλων των Πειραιωτών για λόγους ασφαλείας, εντούτοις το προαναφερθέν δημοσίευμα αναφέρει ότι εντέλει δεν υπάρχει σε εφαρμογή τέτοια απαγόρευση. Μεταξύ άλλων, το ρεπορτάζ αναφέρει πως «η μοναδική νομαρχιακή απόφαση που είχε εκδοθεί αφορούσε την απαγόρευση επίκλησης της ιδιότητας του οπαδού του Ολυμπιακού (και του Ερυθρού Αστέρα) σε ορισμένες περιοχές της πόλης και γύρω από το γήπεδο. Το συγκεκριμένο προληπτικό μέτρο εξακολουθεί να ισχύει».

Παράλληλα, τονίζεται σε άλλο σημείο πως «οι τοπικές αρχές θεωρούν ότι έχουν εξασφαλίσει επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις για την υποδοχή των Ελλήνων φιλάθλων, παρά το τεταμένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τις μαθητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών». Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι για την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από πλευράς UEFA προς την ελληνική ομάδα, εντούτοις επικρατεί αισιοδοξία ότι οι υποστηρικτές του Ολυμπιακού θα μπορέσουν να δώσουν κανονικά το παρών.