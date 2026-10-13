Ολυμπιακός: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Μπέιλι
Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ, στο «Βελοντρόμ» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (15/10, 22:00).
Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το ματς με τους Μασσαλούς. Θυμίζουμε πως η αποστολή των Πειραιωτών θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (14/10) από την Αθήνα και μένει να φανεί εάν ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή.
O 29χρονος εξτρέμ μετράει δύο εμφανίσεις, κόντρα σε Γιαγκελόνια και ΟΦΗ, έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τον Λεβαδειακό, ενώ έμεινε στον πάγκο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
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