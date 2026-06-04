Το Gazzetta σας παρουσιάζει τους «μνηστήρες» που προσπάθησαν να... κλέψουν τον Ουνάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό και περιμένει μέσα στο επόμενο 48ωρο να ολοκληρωθεί το deal.

Από τις 20 Μαϊου σας είχε αποκαλύψει το Gazzetta για το «ζεστό» ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον χαμένο τελικό του Conference League κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, οι «ερυθρόλευκοι» όχι απλώς έχουν προχωρήσει την υπόθεση αλλά βρίσκονται πλέον κυριολεκτικά μία... ανάσα από την οριστικοποίηση του deal.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, στο επόμενο 48ώρο αναμένεται να πέσουν και οι... υπογραφές για συμβόλαιο 2+1 χρόνια προς τον 30χρονο χαφ. Ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι Πειραιώτες έπεισαν τον έμπειρο μέσο ξεπερνώντας σημαντικά Ισπανικά και μη, εμπόδια.

Δεν ήταν λίγοι οι μνηστήρες για τον Λόπεθ και σίγουρα δεν ήταν βατοί αντίπαλοι για τον Ολυμπιακό αφού οι περισσότεροι ήταν από το ισπανικό πρωτάθλημα. Πρώτη και κύρια η Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι ήταν ο μεγάλος... αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» καθώς είναι η ομάδα από όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο 30χρονος ποδοσφαιριστής και του έδωσε μία ευκαιρία να επιστρέψει για να έχει για πρώτη φορά ρόλο πρωταγωνιστή στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Η αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε και η αντικατάσταση του από τον Έντιν Τέρζιτς έκανε πιο... εύκολα τα πράγματα καθώς ο πρώτος είχε ίδιο μάνατζερ με τον Λόπεθ και τον είχε και ως ποδοσφαιριστή πιο παλιά. Κάπου εκεί υπερίσχυσε η γνώμη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και του Ντάνι Γκαρθία που μίλησαν με τον ίδιο τον παίκτη.

Έπειτα έρχεται η πρόταση ανανέωσης της Ράγιο Βαγιεκάνο. Ουσιαστικά ήταν το τελευταίο... χαρτί της ισπανικής ομάδας για να τον κρατήσει στο ρόστερ της καθώς αποτελεί κινητήριος μοχλός τα τελευταία τέσσερα χρόνια (εξού και οι 200+ συμμετοχές). Όπως καταλαβαίνετε του πρόσφεραν γη και ύδωρ για να ανατρέψουν την απόφαση του και να απαντήσει θετικά, το οποίο εν τέλει δεν συνέβη.

Δυνατά στο κόλπο είχε μπει και η Μπέτις, χωρίς να προσφέρει την πίεση που άσκησε τόσο η Μπιλμπάο όσο και η Ράγιο αλλά και φυσικά, ο Ολυμπιακός. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η Βιγιαρεάλ μαζί με τη Χετάφε, όπου για τους ίδιους λόγους έμειναν πιο πίσω στις προτιμήσεις του 30χρονου ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα η δεύτερη, τον ήθελε για αντί- Μίγια που οδεύει προς Σαουδική Αραβία και ήταν ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Τέλος, δεν ήταν μόνο από ισπανικές ομάδες το ενδιαφέρον προς το πρόσωπο του Λόπεθ αλλά υπήρχε έντονο φλερτ και από το MLS των ΗΠΑ, όμως ο ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να μείνει στην Ευρώπη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του Ντάνι Γκαρθία, ο Ουνάι Λόπεθ πείστηκε να φορέσει τα... ερυθρόλευκα καθώς θέλει να δοκιμάσει τις τύχες του εκτός της Ευρώπης και να αγωνιστεί σε διοργάνωση της UEFA τη νέα σεζόν.

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