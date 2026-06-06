«Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θέλει τον Ρόδρι στη Ρεάλ Μαδρίτης»

«Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θέλει τον Ρόδρι στη Ρεάλ Μαδρίτης»

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Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείει την απόκτηση του Ρόδρι, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι προχωρά σε συζητήσεις για ανανέωση.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, δεν αποτελεί πλέον μεταγραφικό στόχο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν ότι ο σύλλογος έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την εφημερίδα «La Pizarra de Quintana» και τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο οι Μαδριλένοι ήρθαν σε άμεση επικοινωνία με τη Σίτι σχετικά με την κατάσταση του παίκτη.

Ωστόσο, και οι δύο σύλλογοι έχουν ήδη ξεκαθαρίσει τις θέσεις τους, χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση από την πλευρά των «μερένχες» να προχωρήσουν σε οριστική συμφωνία.

 

Ο Μορέτο τόνισε ακόμη ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ και η διοίκηση της βασίλισσας δεν θεωρούν προς το παρόν τον Ισπανό μέσο ως μέρος των αθλητικών τους σχεδίων, βάζοντας ουσιαστικά ένα τέλος στις φήμες που τον συνδέουν με μια μεταγραφή στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Από την πλευρά τους, οι «Πολίτες» εργάζονται ενεργά για να εξασφαλίσουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 29χρόνο διεθνή. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη υποβάλει μια σημαντική προσφορά ανανέωσης, με τις διαπραγματεύσεις να λέγεται ότι προχωρούν θετικά.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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