Ρεάλ Μαδρίτης: Πληρώνει τη ρήτρα του Μουρίνιο στις 8 Ιουνίου
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταβάλλει τη ρήτρα του Μουρίνιο, την επομένη των εκλογών του συλλόγου! Αυτό υποστήριξε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, καθώς στους Μαδριλένους έχουν σχεδόν σίγουρη την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ.
Η προεκλογική περίοδος στους Λος Μπλάνκος κορυφώνεται, με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου να έχουν προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου. Η επανεκλογή του Πέρεθ φαντάζει σχεδόν δεδομένη και αν πράγματι συμβεί αυτό, η συμφωνία με τον Μουρίνιο θα οδηγηθεί στο τελικό της στάδιο, που είναι η καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα.
Ο Γκαλέτι υποστηρίζει πως η πληρωμή του ποσού θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου, ώστε ο Special One να είναι και με τη... βούλα εκ νέου κάτοικος Μαδρίτης, ύστερα από 13 χρόνια.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλέτι:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζοζέ Μουρίνιο στις 8 Ιουνίου, αφού ενημερώσει επίσημα εγγράφως την Μπενφίκα για την πρόθεσή της, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να μην έχει καμία αμφιβολία για τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές. Η πληρωμή αναμένεται αμέσως μετά την ψηφοφορία».
🚨💰 Real Madrid are expected to pay José Mourinho’s release clause on June 8 after formally informing Benfica in writing of their intention, with Florentino Pérez having no doubts about winning the upcoming elections.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 4, 2026
Payment is expected immediately after the vote. pic.twitter.com/hVvWb8lMvL
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