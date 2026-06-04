Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ρούντι Γκαλέτι, η Ρεάλ Μαδρίτης θα πληρώσει τη ρήτρα του Μουρίνιο στην Μπενφίκα στις 8 Ιουνίου, την επομένη των εκλογών του συλλόγου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταβάλλει τη ρήτρα του Μουρίνιο, την επομένη των εκλογών του συλλόγου! Αυτό υποστήριξε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, καθώς στους Μαδριλένους έχουν σχεδόν σίγουρη την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η προεκλογική περίοδος στους Λος Μπλάνκος κορυφώνεται, με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου να έχουν προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου. Η επανεκλογή του Πέρεθ φαντάζει σχεδόν δεδομένη και αν πράγματι συμβεί αυτό, η συμφωνία με τον Μουρίνιο θα οδηγηθεί στο τελικό της στάδιο, που είναι η καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα.

Ο Γκαλέτι υποστηρίζει πως η πληρωμή του ποσού θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου, ώστε ο Special One να είναι και με τη... βούλα εκ νέου κάτοικος Μαδρίτης, ύστερα από 13 χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλέτι:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζοζέ Μουρίνιο στις 8 Ιουνίου, αφού ενημερώσει επίσημα εγγράφως την Μπενφίκα για την πρόθεσή της, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να μην έχει καμία αμφιβολία για τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές. Η πληρωμή αναμένεται αμέσως μετά την ψηφοφορία».