Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, αποκάλυψε πως ο Γιούργκεν Κλοπ θα γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας, εάν εν τέλει εκλεγεί.

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε δεσμεύτηκε να διορίσει τον Γιούργκεν Κλοπ ως νέο προπονητή της ομάδας, εάν τελικά εκλεγεί στις προσεχείς εκλογές της 7ης Ιουνίου.

Ο νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον νυν πρόεδρο των «μερένχες» Φλορεντίνο Πέρεθ την ερχόμενη Κυριακή, αποκάλυψε σε δηλώσεις του την Παρασκευή (05/06) πως πιστεύει ότι μπορεί να δελεάσει τον Γερμανό τεχνικό να επιστρέψει στην προπονητική.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε πως αν επικρατήσει του Πέρεθ, ο αθλητικός διευθυντής που έχει επιλέξει, Ραούλ Γκονζάλες, θα επικοινωνήσει με τον άλλοτε τεχνικό της Λίβερπουλ, ο οποίος δεν έχει προπονήσει από τότε που έφυγε από το Άνφιλντ το καλοκαίρι του 2024, για να αναλάβει τον πάγκο της «βασίλισσας».

«Γνωρίζουμε ότι ο Γιούργκεν Κλοπ έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στο τιμόνι βραχυπρόθεσμα και ότι έχει απορρίψει πολυάριθμες προσφορές», τόνισε ο Ρικέλμε.

«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πιστεύουμε ότι η πρόκληση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι διαφορετική. Επειδή υπάρχουν σπουδαίοι σύλλογοι, αλλά υπάρχει μόνο μία Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει μόνο ένας θεσμός ικανός να ενώσει την παράδοση και το μέλλον, τις αξίες και τη φιλοδοξία, το πάθος και την αριστεία».

«Για αυτόν τον λόγο, εάν τα μέλη μου δείξουν την εμπιστοσύνη τους αυτή την Κυριακή, τη Δευτέρα ο Ραούλ θα επικοινωνήσει με τον Γιούργκεν Κλοπ για να του μεταφέρει προσωπικά το αθλητικό μας σχέδιο και την ευχή μας να είναι αυτός που θα ηγηθεί, από τον πάγκο, μιας νέας εποχής για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

«Μιλάμε για έναν από τους καλύτερους προπονητές της εποχής μας. Αλλά, πάνω απ' όλα, μιλάμε για έναν ηγέτη ικανό να αποκαταστήσει στη Ρεάλ Μαδρίτης την ανταγωνιστική ένταση, τις καθημερινές απαιτήσεις, τον επαγγελματισμό, την αξιοκρατία, την ενότητα στα αποδυτήρια και την υπερηφάνεια για μια καλή δουλειά που πάντα χαρακτήριζε τις μεγάλες εποχές της ιστορίας μας», πρόσθεσε ο νεαρός υποψήφιος.

🚨 Enrique Riquelme: “The manager we want for our Real Madrid project is Jurgen Klopp”.



“On Monday, if we win the elections, our director Raúl will get in touch with Klopp”. pic.twitter.com/qeHjYZ5w7E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

Από την πλευρά του, ο ατζέντης του Κλοπ, Μαρκ Κοσίκε, απάντησε στα λεγόμενα του Ρικέλμε, αρνούμενος ότι υπάρχει οποιοδήποτε ψήγμα αλήθειας στις φήμες αυτές.

«Είναι ενοχλητικό! Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι χαρούμενος με τον ρόλο του στη Red Bull και δεν έχει καμία φιλοδοξία να εργαστεί ως προπονητής σε κάποια ομάδα», τόνισε σε έντονο τόνο ο ατζέντης του στο Sky Sports Germany.