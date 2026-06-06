Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κλοπ είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ραούλ, αν ο Ρικέλμε εκλεγεί πρόεδρος

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και να συναντηθεί με τον Ραούλ, εάν τελικά ο Ενρίκε Ρικέλμε εκλεγεί πρόεδρος.

Το μέλλον του Γιούργκεν Κλοπ έχει γίνει μια από τις πιο καθοριστικές ιστορίες των προεδρικών εκλογών της Ρεάλ Μαδρίτης και νέες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι μπορεί τα λεγόμενα του Ενρίκε Ρικέλμε να είχαν τελικά βάση και να μην ήταν απλά κενές προεκλογικές υποσχέσεις.

Παρά τη δημόσια διάψευση από τον ατζέντη του Κλοπ, Μαρκ Κοσίκε, ο δημοσιογράφος της «ABC», Ρούμπεν Κανιζάρες, αναφέρει ότι η επικοινωνία μεταξύ του στρατοπέδου του προπονητή και του νεαρού υποψηφίου συνεχίζεται στο παρασκήνιο.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Γερμανός τεχνικός λέγεται ότι ενέκρινε προσωπικά τη δήλωση που τον κατονόμαζε ως τον προπονητικό στόχο των «μερένχες», καθώς τόσο ο ίδιος όσο και ο Κοσίκε φέρεται να ενέκριναν το κείμενο του Ρικέλμε πριν δημοσιευτεί.

Ο Ραούλ Γκονζάλες, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο επόμενος αθλητικός διευθυντής του μαδριλένικου συλλόγου, αν εκλεγεί ο Ρικέλμε, έχει ήδη κάνει αρκετές συνομιλίες με τον προπονητή και τον εκπρόσωπό του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ έχει πει στον Ραούλ ότι σε περίπτωση που ο νεαρός επιχειρηματίας κερδίσει τις εκλογές της Κυριακής 7ης Ιουνίου, θα ήταν πρόθυμος να καθίσει την επόμενη μέρα μαζί του και να συζητήσει λεπτομερώς το σχέδιο.

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Raúl ha hablado en varias ocasiones con Klopp y con su agente, Marc Kosicke, durante estos últimos días



Jurgen ha dado permiso para publicar el comunicado, por eso es un comunicado en inglés, supervisado palabra por palabra por el alemán y por su representante



Klopp… June 5, 2026

Η δομή του αθλητικού πρότζεκτ του Ρικέλμε, με τους Ραούλ, Φερνάντο Ιέρο, Ίκερ Κασίγιας και Βιθέντε ντελ Μπόσκε, φαίνεται ότι βρήκε θετική απήχηση στον Κλοπ, ο οποίος πάντα εκτιμούσε τη μακροπρόθεσμη ταυτότητα και τον σχεδιασμό πάνω από τις βραχυπρόθεσμες λύσεις, όπως είναι αυτή της επιστροφής του Ζοζέ Μουρίνιο για παραδείγμα.