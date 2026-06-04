Όπως όλα δείχνουν ο Ιμπραΐμα Κονάτε θα γίνει μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς επικυρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του στη Ρεάλ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιμπραΐμα Κονάτε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «μερένχες» να ολοκληρώνουν με αυτό τον τρόπο μια διπλή αμυντική προσθήκη, μαζί και με την απόκτηση του Ντένζελ Ντάμφρις.

🚨💣 Ibrahima Konaté to Real Madrid, all confirmed and here we go! ✅



Four year contract has been signed today, same as Denzel Dumfries. Both signings are done and sealed by Florentino Pérez.



Announcements to follow after the elections. pic.twitter.com/654SrvKLjb June 3, 2026

Ο Γάλλος διεθνής βρισκόταν σε συνομιλίες με τη Λίβερπουλ για την επέκταση της συνεργασίας τους από τον Οκτώβριο του 2024, αλλά οι δύο πλευρές τελικά δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία και έτσι ο 27χρόνος οπισθοφύλακας εντάχθηκε στη «βασίλισσα» ως ελεύθερος.

Από την άλλη ο Ντάμφρις, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία χθες (03/06) τις ιατρικές του εξετάσεις στην Ολλανδία, υπέγραψε επίσης τετραετές συμβόλαιο, με την Ρεάλ όμως να καταβάλλει στην Ίντερ την ρήτρα αποδέσμευσης του, η οποία ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 Understand Real Madrid have officially informed Inter with document about activating release clause to sign Denzel Dumfries today!



Dumfries completed medical tests in the Netherlands as new Real Madrid player today. All done. ✅🔐



Inter receive €20m. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/QZdEiQm3qD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Οι επίσημες ανακοινώσεις και για τις δύο αυτές πολύκροτες μεταγραφές αναμένονται να γίνουν μετά τις προεδρικές εκλογές της 7ης Ιουνίου και την διαφαινόμενη επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ.