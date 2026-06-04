Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε μέχρι το 2030 τον Κονατέ

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε μέχρι το 2030 τον Κονατέ

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε μέχρι το 2030 τον Κονατέ

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Όπως όλα δείχνουν ο Ιμπραΐμα Κονάτε θα γίνει μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς επικυρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του στη Ρεάλ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιμπραΐμα Κονάτε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «μερένχες» να ολοκληρώνουν με αυτό τον τρόπο μια διπλή αμυντική προσθήκη, μαζί και με την απόκτηση του Ντένζελ Ντάμφρις.

Ο Γάλλος διεθνής βρισκόταν σε συνομιλίες με τη Λίβερπουλ για την επέκταση της συνεργασίας τους από τον Οκτώβριο του 2024, αλλά οι δύο πλευρές τελικά δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία και έτσι ο 27χρόνος οπισθοφύλακας εντάχθηκε στη «βασίλισσα» ως ελεύθερος.

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Από την άλλη ο Ντάμφρις, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία χθες (03/06) τις ιατρικές του εξετάσεις στην Ολλανδία, υπέγραψε επίσης τετραετές συμβόλαιο, με την Ρεάλ όμως να καταβάλλει στην Ίντερ την ρήτρα αποδέσμευσης του, η οποία ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

 

Οι επίσημες ανακοινώσεις και για τις δύο αυτές πολύκροτες μεταγραφές αναμένονται να γίνουν μετά τις προεδρικές εκλογές της 7ης Ιουνίου και την διαφαινόμενη επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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