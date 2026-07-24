Ο Ντε Γιονγκ κατηγόρησε το ιατρικό επιτελείο της Ολλανδίας για τον τραυματισμό του!

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ αποκάλυψε ότι ο τραυματισμός που υπέστη κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ επιδεινώθηκε, μετά από λανθασμένη διάγνωση του ιατρικού επιτελείου της Ολλανδίας.

Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για την Μπαρτσελόνα, η οποία θα πρέπει, τουλάχιστον για τα πρώτα ματς της σεζόν, να τα βγάλει πέρα ​​χωρίς τον Φρένκι ντε Γιονγκ. Αναλυτικότερα, με ανακοίνωση τους το βράδυ της Πέμπτης (23/07), οι Μπλαουγκράνα γνωστοποίησαν ότι ο αναπληρωματικός αρχηγός της ομάδας υπέστη «ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου στο δεξί γόνατό του».

Ο 29χρονος μέσος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ολλανδία και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες, δημοσίευσε ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου τόνισε πως, το προς το παρόν τουλάχιστον, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να επικρίνει το ιατρικό επιτελείο των «Ορανιέ», το οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την επιδείνωση του τραυματισμού του.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Frenkie de Jong thinks the ones to blame for his injury are the Dutch national team's doctors.



He was told that his injury was minor by them, and upon his arrival at Barcelona it was discovered it was serious.



— @COPE pic.twitter.com/Ky6PyD42Rq July 23, 2026

«Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τραυμάτισα το γόνατό μου. Μετά τις αρχικές αξιολογήσεις, οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν ένας μικρός τραυματισμός και ότι δεν θα επιδεινωνόταν αν συνέχιζα να παίζω. Επέστρεψα στη Βαρκελώνη για περαιτέρω εξετάσεις. Αυτές έδειξαν ότι ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός από ό,τι είχε αρχικά διαπιστωθεί», σημείωσε ο άλλοτε αστέρας του Άγιαξ.

