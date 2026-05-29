Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Ιταλία και Ισπανία, Μπαρτσελόνα και Μπερνάρντο Σίλβα βρίσκονται μια...ανάσα από συμφωνία.

Φουριόζα έχει μπει στο μεταγραφικό παζάρι (που επίσημα δεν έχει ξεκινήσει) του φετινού καλοκαιριού η Μπαρτσελόνα. Μετά την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιουκάστλ, έναντι 80 εκατ. ευρώ, οι Καταλανοί συνεχίζουν την ενίσχυσή τους.

Σε πρώτο πλάνο έχει μπει η απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, με τις δυο πλευρές ήδη να έχουν συναντηθεί και τους πρωταθλητές Ισπανίας να ετοιμάζουν πρόταση ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Όμως ο Τζοάν Λαπόρτα και οι συνεργάτες του δεν σταματούν εκεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, που επικαλείται και ιταλικές πηγές, οι Καταλανοί έχουν δώσει τα χέρια με τον free agent Μπερνάρντο Σίλβα, που είναι γνωστό εδώ και καιρό πως είχε προταθεί στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος άσος άκουσε προτάσεις και από Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους, όμως θέλει μόνο τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι προχωρούν τη διαδικασία και λόγω του ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν κάποιο ποσό, αφού ο παίκτης είναι ελεύθερος.