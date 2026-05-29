Μπαρτσελόνα: Μετά τον Γκόρντον, «κλείνει» και Μπερνάρντο Σίλβα
Φουριόζα έχει μπει στο μεταγραφικό παζάρι (που επίσημα δεν έχει ξεκινήσει) του φετινού καλοκαιριού η Μπαρτσελόνα. Μετά την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιουκάστλ, έναντι 80 εκατ. ευρώ, οι Καταλανοί συνεχίζουν την ενίσχυσή τους.
Σε πρώτο πλάνο έχει μπει η απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, με τις δυο πλευρές ήδη να έχουν συναντηθεί και τους πρωταθλητές Ισπανίας να ετοιμάζουν πρόταση ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Όμως ο Τζοάν Λαπόρτα και οι συνεργάτες του δεν σταματούν εκεί.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, που επικαλείται και ιταλικές πηγές, οι Καταλανοί έχουν δώσει τα χέρια με τον free agent Μπερνάρντο Σίλβα, που είναι γνωστό εδώ και καιρό πως είχε προταθεί στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι.
Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος άσος άκουσε προτάσεις και από Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους, όμως θέλει μόνο τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι προχωρούν τη διαδικασία και λόγω του ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν κάποιο ποσό, αφού ο παίκτης είναι ελεύθερος.
💣 ¡Ya habría acuerdo total Barça-Bernardo Silva!— Diario SPORT (@sport) May 29, 2026
🔥 El anuncio podría ratificarse en semanas cuando se den las condiciones de límite salarial
✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/RL7fnIHtD7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.