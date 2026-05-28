Η Μπαρτσελόνα «έκλεισε» τον Άντονι Γκόρντον με 80 εκατ. ευρώ και συνεχίζει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Πώς όμως βρήκε «ξαφνικά» τα χρήματα;

Το πρώτο της μεταγραφικό «χτύπημα» ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου ολοκληρώνει αυτές τις ώρες η Μπαρτσελόνα, με τον Άντονι Γκόρντον έτοιμο να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης.

Οι «μπλαουγκράνα» κινήθηκαν άμεσα για τον 25χρονο winger που ήταν εδώ και μήνες στα «ραντάρ» της Μπάγερν Μονάχου και συμφώνησαν με τη Νιουκάστλ για ένα ποσό της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και ποσοστού μεταπώλησης.

Ωστόσο, η διοίκηση Τζοάν Λαπόρτα, σε συνάρτηση με τον Αθλητικό διευθυντή (Ντέκο) και τον Χάνσι Φλικ δεν σταματούν εκεί. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: Πώς και πού βρήκε ξαφνικά χρήματα για μεταγραφές η Μπάρτσα;

Η αποχώρηση Λεβαντόφσκι και η επιστροφή στον κανόνα 1:1

Η αλήθεια είναι πως οι πρωταθλητές Ισπανίας δεν βρήκαν «ξαφνικά» χρήματα να ξοδέψουν, γιατί ουσιαστικά ποτέ δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το ζήτημα που δεν τους επέτρεπε να κινούνται άνετα στην αγορά αφορά τον «κανόνα 1:1», στον οποίο σύντομα θα επιστρέψει.

Τι σημαίνει αυτό; Πως η Μπάρτσα μπορεί πλέον να επενδύσει το 100% των εσόδων της από πωλήσεις παικτών ή περικοπές μισθών σε μεταγραφές ή και εγγραφές ποδοσφαιριστών. Με λίγα λόγια, για κάθε 1 ευρώ που εξοικονομεί, μπορεί να επενδύσει 1 ευρώ.

Σε αυτό μεγάλη «βοήθεια» έδωσε και η αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος αν παρέμενε και την ερχόμενη σεζόν στην Ισπανία, θα κόστιζε περί τα 26 εκατ. ευρώ, έχοντας ένα από τα πιο «βαριά» συμβόλαια στην ομάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι του κλαμπ εργάζονται για την πώληση του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Το νέο «Καμπ Νόου» και η συνέχεια

Θέμα ρευστότητας δεν υπήρχε στους «μπλαουγκράνα», όλα ήταν ζήτημα εγγραφής παικτών στο μητρώο της La Liga. Εφόσον λοιπόν γίνει και επίσημα η επιστροφή στο «1:1», η Μπαρτσελόνα θα έχει το ελεύθερο να κινηθεί στην αγορά. Και σε αυτό θα βοηθήσει η επιστροφή στο νέο «Καμπ Νόου».

Τα έσοδα από τη σεζόν που έρχεται (2026-2027) εκτιμάται πως θα είναι κοντά στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη μια ροή εσόδων θα έρθει από την πώληση των VIP Boxes του γηπέδου, που θα αποφέρει σχεδόν 75 εκατ. ευρώ. Αλλά το πράγμα δεν σταματάει εκεί, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν και πωλήσεις ποδοσφαιριστών, δηλαδή κι άλλα χρήματα στα ταμεία.

Πλέον και βάσει των ρεπορτάζ από τη χώρα της Ιβηρικής, δεν αποκλείεται ο Λαπόρτα και οι συνεργάτες του να κινηθούν για την απόκτηση ενός εκ των Χούλιαν Άλβαρες ή Χάρι Κέιν, ενώ παράλληλα πρόκειται να υπάρξει ενίσχυση και στην αμυντική γραμμή, στη θέση του κεντρικού και του αριστερού μπακ, όπου ο Φλικ έχει εισηγηθεί.

Παράλληλα, κερδίζει έδαφος και η απόκτηση του free agent Μπερνάρντο Σίλβα, που ο ίδιος έχει προταθεί στην ομάδα της Καταλονίας και τις τελευταίες ώρες οι επαφές των δυο πλευρών είναι αρκετά προχωρημένες, δείγμα της διάθεσης που υπάρχει για ενίσχυση του ρόστερ.