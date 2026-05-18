Σε μια εικόνα που θύμισε Αντρές Ινιέστα, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έμεινε ολομόναχος στο «Καμπ Νόου», μετά το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έδωσε το βράδυ της Κυριακής (17/5) ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που προ ημερών γνωστοποίησε πως αποχωρεί από τον σύλλογο.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ νίκησε με 3-1 την Μπέτις και έκανε το απόλυτο 19 στα 19 στα εντός έδρας ματς της φετινής La Liga, με τον Πολωνό στράικερ να ξεκινάει βασικός και να γίνεται αλλαγή στο 84', με τους φίλους της ομάδας να του χαρίζουν ένα συγκινητικό standing ovation.

Αμέσως μετά τη λήξη, ο Λέβα μίλησε στο κοινό του «Καμπ Νόου», δηλώνοντας ευγνώμων για τα όσα έζησε και την αγάπη που έλαβε και λέγοντας πως θα είναι πάντοτε φίλος της Μπάρτσα. Έπειτα, όταν ο κόσμος αποχώρησε, ο 37χρονος έμεινε ολομόναχος.

Σε μια σκηνή που μας γύρισε πίσω στον Μάϊο του 2018, όταν ο Αντρές Ινιέστα αποχωρούσε και εκείνος από τους «μπλαουγκράνα», ο Λεβαντόφσκι αποφάσισε να καθίσει στο γήπεδο όπου κυριολεκτικά δοξάστηκε, παρότι αγωνίστηκε -μόλις- τέσσερις σεζόν. Έπεσε στο χορτάρι και κοιτούσε συγκινημένος το.... μεγαλοπρεπές στάδιο της Βαρκελώνης, με τα ισπανικά μέσα να αναφέρουν πως δεν ήθελε να φύγει!