Η Μπαρτσελόνα κάνει... επίθεση στο μεταγραφικό παζάρι και πλέον ετοιμάζεται να κλείσει και τον Χούλιαν Άλβαρες.

Είναι γνωστό εδώ και μερικές ημέρες πως ο Χούλιαν Άλβαρες απέρριψε πρόταση ανανέωσης της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς επιθυμία του είναι να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Άλλωστε, αποτελεί εδώ και μήνες τον βασικό στόχο των πρωταθλητών Ισπανίας για τη θέση του επιθετικού, ειδικότερα και μετά τη φυγή του σπουδαίου Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Φαίνεται λοιπόν πως τις τελευταίες ώρες το όλο θέμα προχωράει.

Η Μπάρτσα παρά το διαφαινόμενο deal με τη Νιουκάστλ για τον Άντονι Γκόρντον, ύψους 80 εκατ. ευρώ, δεν σταματάει, αφού όπως αποκαλύπτει η Mundo Deportivo, ο Ντέκο είχε συνάντηση με τον μάνατζερ του Αργεντίνου στράικερ των «Ροχιμπλάνκος».

Ο Αθλητικός διευθυντής των Καταλανών συνομίλησε με τον Χουάνμα Λόπεζ, που επίσης εκπροσωπεί τους Τζοάν Γκαρσία και Ντάνι Όλμο, κάτι που θεωρείται παράγοντας-κλειδί για να επιτευχθεί συμφωνία. Στόχος είναι το deal να οριστικοποιηθεί πριν την έναρξη του Μουντιάλ, με την Ατλέτικο να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, ενώ στις διαπραγματεύσεις ενδέχεται να μπουν και έξτρα μπόνους.