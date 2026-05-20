Τα ισπανικά μέσα αποκαλύπτουν τον πρώτο ποδοσφαιριστή που ζήτησε ο Ζοσέ Μουρίνιο να αποκτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει καλοκαιριού.

Μπορεί ο Ζοσέ Μουρίνιο να μην έχει αναλάβει ακόμη επίσημα τα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο αυτό είναι κάτι που απλώς απομένει να γίνει... τυπικά, αφού τα πάντα έχουν συμφωνηθεί και ο Πορτογάλος αναμένεται στη Μαδρίτη το βράδυ του Σαββάτου (23/5).

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Ιβήρων, ο Special One θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών, με προοπτική επέκτασης για μια ακόμη, ενώ σύμφωνα με τα ίδια μέσα, η «βασίλισσα» φέρεται να έχει καταβάλει στην Μπενφίκα τη ρήτρα αποδέσμευσής του, ύψους 3 εκατ. ευρώ, καθώς το συμβόλαιό του με τους «Αετούς» ισχύει έως το 2027.

Οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα...κοινά της Ρεάλ ήδη έχουν φέρει στο φως της δημοσιότητας τις απαιτήσεις που έχει ο «Μου» και, πλέον, αναφέρουν και τον πρώτο ποδοσφαιριστή που έχει ζητήσει ο 63χρονος τεχνικός να αποκτηθεί από τους «Μερένγκχες», στο καλοκαιρινό παράθυρο που πλησιάζει.

Πρόκειται για τον Μόρτεν Χιούλμαντ, τον 26 ετών αμυντικό χαφ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, συμπαίκτη και των δικών μας, Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Ο Δανός μέσος αποκτήθηκε το 2023 από τη Λέτσε έναντι 19.5 εκατ. ευρώ και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο πορτογαλικός σύλλογος δεν θα τον παραχωρήσει για ένα ποσό μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ.

Την τρέχουσα σεζόν ο Χιούλμαντ μετράει 44 συμμετοχές με 3 γκολ και 6 ασίστ με τα «Λιοντάρια» και είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκτιμάται πολύ από τον Μουρίνιο, εξ' ου και το αίτημα για την απόκτησή του.