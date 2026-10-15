Ξεσπά ο Βινίσιους σχετικά με την ποινή του: «Ο Βίνι πάντα επιστρέφει...»

Ο Βινίσιους τοποθετήθηκε σχετικά με την τιμωρία που υπέστη δίνοντας απάντηση σε όσους τον κρίνουν.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, πήρε θέση για την τιμωρία των 4 αγωνιστικών, την κριτική των οπαδών και τη μεταχείριση των διαιτητών.

«Θεωρώ ότι η τιμωρία ανακοινώθηκε σε ακατάλληλη χρονική στιγμή. Είχαν ολόκληρη την ημέρα στη διάθεσή τους για να εκδώσουν την απόφαση, όμως εγώ ενημερώθηκα μόνο όταν έφτασα στο γήπεδο. Ο κανονισμός είναι καινούργιος και οι άνθρωποι της La Liga έρχονται πάντα για να μας εξηγήσουν τις νέες διατάξεις, αλλά αυτή τη φορά δεν μας εξήγησαν τη συγκεκριμένη. Δεν έχω ασκήσει ποτέ βία σε άλλον ποδοσφαιριστή. Δέχομαι αρκετά φάουλ και μία κίτρινη κάρτα είναι πάντα αρκετή για μένα», ανέφερε αρχικά θεωρώντας την ποινή του άδικη.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην αγωνιστική του κατάσταση, επιβεβαιώνοντας πως θα επιστρέψει στις καλές του εμφανίσεις: «Είναι φυσιολογικό. Ήμουν θυμωμένος μετά την αλλαγή μου, γιατί θέλω πάντα να βρίσκομαι στο καλύτερό μου επίπεδο και να βοηθάω την ομάδα. Οι αλλαγές διαφοροποίησαν την εικόνα της ομάδας. Ο Έντρικ άλλαξε τη δυναμική και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ο Κάρλος αγωνίστηκε για λίγα λεπτά, αλλά κατάφερε να σκοράρει. Είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου επειδή δεν έπαιξα όσο καλά θα ήθελα. Στο τέλος, ο Βίνι πάντα επιστρέφει και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το κάνω και τώρα».

Όσον αφορά τις αποδοκιμασίες που δέχεται από τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης φάνηκε να δείχνει κατανόηση παρότι δήλωσε πως δεν τον βοηθούν: «Οι αποδοκιμασίες σίγουρα δεν με βοηθούν, αλλά ο κόσμος πληρώνει για τα εισιτήριά του. Παίζουμε καλύτερα όταν έχουμε τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Ο Τζουντ παίζει καλύτερα, ο Μπαπέ παίζει καλύτερα, εγώ παίζω καλύτερα… Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να αποδοκιμάζουν εμένα, επειδή βρίσκομαι εδώ περισσότερο και είμαι ένας από τους αρχηγούς».

«Οι οπαδοί πρέπει να με αποδοκιμάζουν, γιατί βρίσκομαι εδώ για να σκοράρω απέναντι στις ομάδες τους. Δεν καταλαβαίνω, όμως, τους διαιτητές. Έχω δει ένα στατιστικό που αναφέρει ότι έχω κερδίσει 500 φάουλ, αλλά έχω προκαλέσει μόλις πέντε κόκκινες κάρτες και δεν ξέρω πόσες κίτρινες, ενώ οι κίτρινες κάρτες καταλήγουν πάντα στον Βίνι. Δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να προστατεύουμε τους ποδοσφαιριστές που κάνουν διαφορετικά πράγματα, όπως ο Λαμίν στη Μπαρτσελόνα ή ο Χούλιαν στην Ατλέτικο», δήλωσε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την άδικη συμπεριφορά που δέχεται από τους διαιτητές.

O 26χρονος τελείωσε τις δηλώσεις υπογραμμίζοντας όσα έχει πετύχει από όταν ξεκίνησε να αγωνίζεται στους «μερένχες» παρότι πολλοί δεν πίστευαν σε εκείνον: «Θα επιστρέψω. Όταν ήρθα εδώ σε νεαρή ηλικία, πολλοί γελούσαν μαζί μου, όμως τελικά έχω πετύχει περισσότερα από 100 γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

