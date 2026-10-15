Σούλε: «Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας»
Η Ρόμα αποδείχθηκε η ιδανική αυτόχειρας, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (14/10) ηττήθηκε από την Ρέαλ Μαδρίτης μέσα στο «Olimpico» με 4-3, αν και προηγούνταν με 3-1 μέχρι και το 84ο λεπτό, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίλερ.
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο εξτρέμ των «Τζαλορόσι», Ματίας Σούλε, κλήθηκε να σχολιάσει την κατάρρευση που υπέστη η ομάδα του, τονίζοντας πως η ήττα προήλθε καθαρά λόγω της κακής ψυχολογίας τόσο εκείνου όσο και των συμπαικτών του.
«Δεν έχω λόγια. Το παιχνίδι ήταν απόλυτα υπό τον έλεγχό μας, αλλά τα χάσαμε όλα εξαιτίας τριών κόρνερ. Αυτό πρέπει να μας χρησιμεύσει ως ένα σημαντικό μάθημα: πρέπει να διατηρήσουμε πλήρη συγκέντρωση σε όλα τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι είναι θέμα ψυχολογίας, γιατί αν μια ομάδα δεχτεί τρία σχεδόν ίδια γκολ σε επτά λεπτά, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά».
«Είμαστε απογοητευμένοι, αλλά δεν πρέπει να τα σβήσουμε όλα, καθώς παίξαμε έναν καλό αγώνα. Είναι απογοητευτικό να χάνεις αφού έχεις κάνει ένα ποιοτικό παιχνίδι για τόσο καιρό. Πρέπει να πάρουμε τις θετικές πτυχές από αυτό και να δουλέψουμε πάνω στα αρνητικά, ώστε να μπορέσουμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για το μέλλον», τόνισε ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός σε συνέντευξή του στο Amazon Prime Video Italia.
Matias Soulé hopes Roma’s collapse from 3-1 to lose 4-3 to Real Madrid can ‘be a valuable lesson’ about focus in the Champions League. ‘It has to be an issue of mentality.’ #ASRoma #RealMadrid #RomaRealMadrid #ASRRMA #UCL https://t.co/iy3UeJN0ge— Football Italia (@footballitalia) October 14, 2026
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