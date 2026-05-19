Τα ισπανικά μέσα αποκαλύπτουν τους όρους που έθεσε ο Ζοσέ Μουρίνιο για να αναλάβει για δεύτερη φορά τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς από το μεσημέρι της Δευτέρας (19/5) έγινε γνωστό πως οι δυο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για συνεργασία 2+1 ετών.

Ο Special One θα αποχωρήσει από την Μπενφίκα παρότι είχε και από τους «Αετούς» πρόταση ανανέωσης (το τρέχον συμβόλαιο ισχύει έως το 2027) και αναμένεται να προσγειωθεί στη Μαδρίτη το Σάββατο (23/5), μετά τον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ούτως ώστε το deal να πάρει επίσημη μορφή.

Πλέον, τα ισπανικά μέσα ασχολούνται με την επόμενη ημέρα των «Μερένγκχες» και την δύσκολη αποστολή που έχει ο Πορτογάλος να συμμαζέψει τα αποδυτήρια και να οδηγήσει ξανά τον σύλλογο σε κορυφές. Ωστόσο, εκτός από υποχρεώσεις, ο «Μου» έχει και απαιτήσεις, αφού έθεσε συγκεκριμένους όρους στη διοίκηση των Λος Μπλάνκος πριν πει το «ναι».

Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, ο 63χρονος τεχνικός αρχικά ζήτησε να έχει σημαντική επιρροή στις μεταγραφές, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει στους Λος Μπλάνκος, αφού ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει την τάση να αποφασίζει μόνος του ποιους σταρ θα υπογράψει. Δεύτερον και όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Μουρίνιο ζήτησε να μην εμπλακεί καθόλου στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης ο Αντόνιο Πίντους, ένα άτομο που λέγεται πως έχει την... προστασία του Πέρεθ.

Πέραν αυτών, απαίτησε να μην υπάρχουν «ανούσιες» συνεντεύξεις Τύπου, κάτι που προκαλεί ορισμένες φορές αναστάτωση δίχως σκοπό στο εσωτερικό του κλαμπ. Τέλος, ο Special One θα πάρει στη Μαδρίτη το επιτελείο του, που αποτελείται από 4 βοηθούς, δυο αναλυτές, έναν προπονητή φυσικής κατάστασης και έναν προπονητή τερματοφυλάκων.