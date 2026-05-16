Οι Ισπανοί υποστηρίζουν πως η θητεία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη φτάνει στο τέλος της, με τον Έλληνα γκολκίπερ να παίζει το τελευταίο του ματς απέναντι στη Ρεάλ.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα από τοπικό μέσο της Σεβίλλης, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Ανδαλουσίας μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας αγωνίζεται εκεί ως δανεικός από τη Νιούκαστλ και, παρόλο που είναι ένας από τους ελάχιστους διακριθέντες των Σεβιγιάνων στη φετινή δύσκολη χρονιά, πρόκειται να παίξει το τελευταίο του ματς κόντρα στη Ρεάλ αύριο (17/5).

Η Σεβίλλη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα οριακό σημείο, καθώς προετοιμάζεται για το κρισιμότερο ματς των τελευταίων ετών απέναντι στη Βασίλισσα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», όπου ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει την παραμονή της στη La Liga.

Ωστόσο, η διοίκηση σχεδιάζει ήδη την επόμενη ημέρα και, όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, έχει βρει τον αντικαταστάτη του Βλαχοδήμου στο πρόσωπο του Τζούλεν Αγκιρεσάμπαλα της Μπιλμπάο, με την υπόθεση να κλείνει άμεσα.

