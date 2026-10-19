Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Ισπανία, σε ομάδα-έκπληξη.

Πολύ κοντά στο να επιστρέψει στο πρωτάθλημα όπου ανδρώθηκε, ξεχώρισε, διακρίθηκε και... κατέκτησε 5 φορές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Σέρχιο Ράμος.

Ο πολύπειρος Ισπανός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στη λίστα των free agents από τις αρχές του 2026, όταν και αποχώρησε από τη Μοντερέι (ομάδα στο Μεξικό) και έκτοτε δεν βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Παρά τα 40 χρόνια ζωής όμως, ο Ράμος συνεχίζει να προπονείται εντατικά και δεν λέει να το βάλει κάτω, μάλιστα είναι πλέον αρκετά κοντά στο να γυρίσει στη La Liga.

Βάσει των ισπανικών ΜΜΕ, όπως η Marca, ο σπουδαίος στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο της Χετάφε, που πρόσφατα έκανε δικό της τον επίσης ελεύθερο, Ντάνι Καρβαχάλ. Όπως αναφέρει το εν λόγω μέσο, ο Ράμος όχι απλά είναι στη λίστα της ομάδας, αλλά ήδη έχουν υπάρξει οι πρώτες συζητήσεις με τον αντζέντη και αδερφό του, βάσει των όσων δήλωσε ο πρόεδρος (σσ της Χετάφε) Άνχελ Τόρες.

«Ο αδελφός του, ο οποίος είναι και εκπρόσωπός του, έχει μιλήσει μαζί μου. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε έξι κεντρικούς αμυντικούς. Δεν ήταν θέση που χρειαζόμασταν ενίσχυση —ο προπονητής αναζητούσε εξτρέμ— αλλά δεν είναι αργά· βρίσκεται στη λίστα με τις πιθανές μελλοντικές μεταγραφές.

Θα μπορούσε να έρθει, καθώς είναι κάτι που επιδιώκουμε εδώ και καιρό, αλλά δεν αποτελούσε προτεραιότητα — προτεραιότητα ήταν η απόκτηση εξτρέμ. Αν τύχει να φέρουμε κάποιον κεντρικό αμυντικό τον Ιανουάριο... αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, η συγκεκριμένη θέση είναι ήδη καλυμμένη», είπε χαρακτηριστικά.