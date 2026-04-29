Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Η ισπανική «AS» δημοσίευσε ένα κείμενο για το πόσο κομβικός είναι ο ρόλος του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προσπάθεια παραμονής που κάνει η Σεβίλλη εκθειάζοντάς τον για τα πεπραγμένα του με τη φανέλα των Ανδαλουσιάνων και μέσα σ' αυτό έβαλε κι ένα κομμάτι ρεπορτάζ που αναφερόταν στο μέλλον του.

«Οι αποκρούσεις του Οδυσσέα Βλαχοδήμου κράτησαν τη Σεβίλλη ζωντανή στην Παμπλόνα, όπως και σε πολλούς άλλους αγώνες, δίνοντας στην ομάδα του Νερβιόν την ευκαιρία να πάρει βαθμούς μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πολλά για να σταματήσει την ασταμάτητη κεφαλιά της Οσασούνα από την Κατένα. Η απογοήτευση κατέκλυσε τους παίκτες που προπονούσε ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα, ειδικά τον τερματοφύλακα.

Ο 32χρονος Οδυσσέας συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι ο πιο αξιόπιστος παίκτης της Σεβίλλης, σχεδόν ο μόνος που αποδίδει σταθερά σε κάθε αγώνα, αν και, όπως οι περισσότεροι τερματοφύλακες, μπορεί να έκανε και αυτός περιστασιακά λάθη. Αλλά σχεδόν σε όλες τις νίκες της Σεβίλλης και τις πολλές ισοπαλίες, ο Βλαχοδήμος έπρεπε να γίνει βασικός πυλώνας αυτή τη σεζόν».

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, ο Έλληνας κίπερ έχει επανηλειμμένα εκφράσει την επιθυμία του να μείνει στο κλαμπ της Ανδαλουσίας σε περίπτωση που αποφύγει τον υποβιβασμό. Στο δανεισμό του από την Νιουκάστλ δεν υπάρχει οψιόν αγοράς, οπότε θα πρέπει να γίνει κουβέντα από την αρχή ενώ «αγκάθι» αποτελεί και ο μεγάλος μισθός του.

Η Σεβίλλη δεν είναι η μοναδική επιλογή, αφού εκείνος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League και της Bundesliga. Ωστόσο, το πιο σημαντικό προέρχεται από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, θέμα για το οποίο δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή.