Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Δευτέρα σήμερα (26/10) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube με το Gazz Floor (11:00) το οποίο θα αναμεταδοθεί, LIVE από την Ευελπίδων, για τις απολογίες τριών από τους κατηγορουμένους, στην συνέχεια οι Galacticos by ELABET (13:30) θα σχολιάσουν τις χθεσινές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων στην Super League. Στις 15:45 ακολουθεί το QnA σχετικά με το ποδόσφαιρο και η ημέρα θα κλείσει με το gazzetta magazino (18:30) στο οποίο θα σχολιαστούν όσα προκύψουν σχετικά με το σκάνδαλο.

Ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον έχει η σημερινή ημέρα ξεκινώντας από τη Super League 2, με αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον ΠΑΣ Πύργου (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Λίγο αργότερα η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Ομόνοια (19:00, Magenta Sport 2), στις 20:45 η Σάντα Κλάρα θα αναμετρηθεί με την Μπενφίκα (Magenta Sport 1) και ταυτόχρονα στις 22:00 αντιμέτωπες έρχονται η Σεβίλλη με την Οσασούνα (Magenta Sport League 3) και η Γουόλσολ με τη Σάλφορντ (Magenta Sport 3).

Στο μπάσκετ η μοναδική σημερινή αναμέτρηση αφορά την Α2 ανάμεσα στη ΝΕ Μεγαρίδας και τον ΠανερυθραΪκό (20:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας: