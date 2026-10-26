Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας
Δευτέρα σήμερα (26/10) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube με το Gazz Floor (11:00) το οποίο θα αναμεταδοθεί, LIVE από την Ευελπίδων, για τις απολογίες τριών από τους κατηγορουμένους, στην συνέχεια οι Galacticos by ELABET (13:30) θα σχολιάσουν τις χθεσινές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων στην Super League. Στις 15:45 ακολουθεί το QnA σχετικά με το ποδόσφαιρο και η ημέρα θα κλείσει με το gazzetta magazino (18:30) στο οποίο θα σχολιαστούν όσα προκύψουν σχετικά με το σκάνδαλο.
Ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον έχει η σημερινή ημέρα ξεκινώντας από τη Super League 2, με αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον ΠΑΣ Πύργου (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Λίγο αργότερα η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Ομόνοια (19:00, Magenta Sport 2), στις 20:45 η Σάντα Κλάρα θα αναμετρηθεί με την Μπενφίκα (Magenta Sport 1) και ταυτόχρονα στις 22:00 αντιμέτωπες έρχονται η Σεβίλλη με την Οσασούνα (Magenta Sport League 3) και η Γουόλσολ με τη Σάλφορντ (Magenta Sport 3).
Στο μπάσκετ η μοναδική σημερινή αναμέτρηση αφορά την Α2 ανάμεσα στη ΝΕ Μεγαρίδας και τον ΠανερυθραΪκό (20:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας:
Gazz Floor - Gazzetta (11:00, Gazzetta YouTube)
Galacticos - Gazzetta (13:30, Gazzetta YouTube)
ATP 500 Βασιλεία (14:30, Magenta Sport 6)
Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος (14:45, ΕΡΤ 2)
QnA - Gazzetta (15:45, Gazzetta YouTube)
Κιλκίς - Ξάνθη (17:00, ΕΡΤ 2)
Magazino Gazzetta (18:30, Gazzetta YouTube)
ATP 500 Βιέννη (18:30, Magenta Sport 7)
ΑΕΚ Λάρνακας - Ομόνοια (19:00, Magenta Sport 2)
ΝΕ Μεγαρίδας - Πανερυθραϊκός (20:00, ΕΡΤ 2)
Σάντα Κλάρα - Μπενφίκα (20:45, Magenta Sport 1)
Σεβίλλη - Οσασούνα (22:00, Magenta Sport League 3)
Γουόλσολ - Σάλφορντ (22:00, Magenta Sport 3)
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